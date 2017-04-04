В Чапаевске при тушении пожара в квартире обнаружены тела двух мужчин

Во вторник, 4 апреля, в 16:32 в пожарную охрану Чапаевска поступило сообщение о возгорании в квартире дома по ул. Сазонова, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи на площади 9 кв. м. В тушении пожара участвовал 21 человек, применялось восемь единиц техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 16:46, а через пять минут пожар был полностью ликвидирован.
По данным оперативных служб, при тушении пожара были обнаружены тела двух мужчин. Их личности пока неизвестны.
Причины гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора