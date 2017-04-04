В Чапаевске при тушении пожара в квартире обнаружены тела двух мужчин

Во вторник, 4 апреля, в 16:32 в пожарную охрану Чапаевска поступило сообщение о возгорании в квартире дома по ул. Сазонова, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 9 кв. м. В тушении пожара участвовал 21 человек, применялось восемь единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 16:46, а через пять минут пожар был полностью ликвидирован.

По данным оперативных служб, при тушении пожара были обнаружены тела двух мужчин. Их личности пока неизвестны.

Причины гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются.