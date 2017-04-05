Дарья Касаткина разгромила Данку Ковинич в первом круге турнира в Чарльстоне

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина в первом круге турнира в Чарльстоне разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич со счетом 6:1, 6:2, сообщает championat.com. Поединок продолжался 59 минут. 19-летняя уроженка Дарья, занимающая 42-е место в рейтинге WТА, сделала пять брейков и не позволила сопернице создать ни одного брейк-пойнта.

Следующей оппоненткой Касаткиной станет пуэрториканка Моника Пуиг.