В "Треугольнике" покажут премьеру фильма о Дэвиде Линче

Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" 13 апреля в 19:00 покажет премьеру документального фильма Джона Нгуйена, Рика Барнса и Оливии Неергаард-Холм "Дэвид Линч: Жизнь в искусстве" (DavidLynch —TheArt Life).
Американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, художник и фотограф Дэвид Кит Линч является представителем американского независимого кинематографа. Линч — лауреат премии "Золотая пальмовая ветвь" (1990 г.) и приза за режиссуру (2001 г.) Каннского кинофестиваля, а также "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф (2006 г.).
Будущий режиссер вырос на северо-западе США в городе Миссула штата Монтана. В 1965 г. Линч посещал Пенсильванскую академию искусств (Pennsylvania Academy of the Fine Arts) в Филадельфии, где занимался живописью, скульптурой и фотографией. Восхищение экспрессионизмом Кокошки на короткое время привело начинающего художника в Австрию, где жил его кумир. Среди своих любимых художников Линч называет также Бэкона и Хоппера.
Над своим первым фильмом "Голова-ластик" Линч из-за недостаточности финансирования работал пять лет, в перерывах между съемками режиссеру приходилось подрабатывать развозом газет и журналов. В этой работе Линч впервые демонстрирует талант создавать запутанные, сюрреалистические и впечатляющие своей мрачностью картины. Психоделический триллер "Голова-ластик" называли своим любимым фильмом Джон Уотерс и Стэнли Кубрик. Вторым фильмом стала драма "Человек-слон" о судьбе человека с врожденными физическими недостатками, оказавшимся добрей и человечнее остальных. Фильм получил восемь номинаций на премию Оскар.
Линч — автор культового сериала "Твин Пикс", скандального триллера "Синий бархат" и мелодраматического роуд-муви "Дикие сердцем". Последний принес режиссёру Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и любовь европейского зрителя. Саундтреком к фильму стала песня Криса Айзека Wicked Game, ставшая впоследствии хитом. В 2000 г. Линч снимает самые запоминающиеся триллеры "Маллхоланд драйв" и "Внутренняя империя".
"Маллхоланд драйв" стал фильмом, чей сюжет вызывает огромное количество споров и версий прочтения сюжета, в Интернете создаются целые сайты с трактовками.
Помимо кинематографа, Дэвид Линч увлекается живописью и музыкой, в некоторых сценах фильма "Дикие сердцем" звучит музыка собственного сочинения режиссера. Линч долгие годы занимается трансцендентальной медитацией по системе Махариши Махеш Йоги. В 2006 г. режиссер выпустил аудиокнигу о технике погружения вглубь сознания, где, в частности, рассказал, как медитация помогает ему в работе над фильмами.
Фильм "Дэвид Линч: Жизнь в искусстве" выйдет за месяц до премьеры нового сезона сериала "Твин Пикс". В основе картины — 20 интервью Дэвида Линча, в которых он рассказывает о своем детстве, студенчестве и творческих поисках. Съемки проходили в течение трех лет у режиссера дома, в его художественной мастерской. О жизни Дэвида рассказывают не другие люди, он делает это сам, затрагивая множество разных тем.
"Я заметил, что, если повнимательнее приглядеться к привычному миру, — сказал однажды Линч, — то под оболочкой идеальности всегда можно найти копошащихся красных муравьев". Эту идею "второго дна" в любой истории режиссер воплотил почти во всех своих работах.
Режиссер Джон Нгуйен рассказал о картине: "Работая над различными проектами с Дэвидом Линчем, мы всегда были увлечены его невероятными историями. Это прекрасно — иметь возможность создать документальный фильм о нем и поделиться им со зрителем. Изначально мы хотели сделать фильм, в фокусе которого были бы ранние годы Линча. Показать его жизнь до славы. У нас было такое чувство, что именно этот период содержит в себе множество ключей к пониманию загадочной личности режиссера. Нашим намерением было показать не гения, а показать личность".
Премьера фильма состоялась 4 сентября 2016 г. на Венецианском кинофестивале. Кроме того, фильм был показан в Москве и в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного фестиваля американского кино AmFest.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?