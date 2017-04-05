В "Треугольнике" покажут премьеру фильма о Дэвиде Линче

Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" 13 апреля в 19:00 покажет премьеру документального фильма Джона Нгуйена, Рика Барнса и Оливии Неергаард-Холм "Дэвид Линч: Жизнь в искусстве" (DavidLynch —TheArt Life).

Американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, художник и фотограф Дэвид Кит Линч является представителем американского независимого кинематографа. Линч — лауреат премии "Золотая пальмовая ветвь" (1990 г.) и приза за режиссуру (2001 г.) Каннского кинофестиваля, а также "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф (2006 г.).

Будущий режиссер вырос на северо-западе США в городе Миссула штата Монтана. В 1965 г. Линч посещал Пенсильванскую академию искусств (Pennsylvania Academy of the Fine Arts) в Филадельфии, где занимался живописью, скульптурой и фотографией. Восхищение экспрессионизмом Кокошки на короткое время привело начинающего художника в Австрию, где жил его кумир. Среди своих любимых художников Линч называет также Бэкона и Хоппера.

Над своим первым фильмом "Голова-ластик" Линч из-за недостаточности финансирования работал пять лет, в перерывах между съемками режиссеру приходилось подрабатывать развозом газет и журналов. В этой работе Линч впервые демонстрирует талант создавать запутанные, сюрреалистические и впечатляющие своей мрачностью картины. Психоделический триллер "Голова-ластик" называли своим любимым фильмом Джон Уотерс и Стэнли Кубрик. Вторым фильмом стала драма "Человек-слон" о судьбе человека с врожденными физическими недостатками, оказавшимся добрей и человечнее остальных. Фильм получил восемь номинаций на премию Оскар.

Линч — автор культового сериала "Твин Пикс", скандального триллера "Синий бархат" и мелодраматического роуд-муви "Дикие сердцем". Последний принес режиссёру Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и любовь европейского зрителя. Саундтреком к фильму стала песня Криса Айзека Wicked Game, ставшая впоследствии хитом. В 2000 г. Линч снимает самые запоминающиеся триллеры "Маллхоланд драйв" и "Внутренняя империя".

"Маллхоланд драйв" стал фильмом, чей сюжет вызывает огромное количество споров и версий прочтения сюжета, в Интернете создаются целые сайты с трактовками.

Помимо кинематографа, Дэвид Линч увлекается живописью и музыкой, в некоторых сценах фильма "Дикие сердцем" звучит музыка собственного сочинения режиссера. Линч долгие годы занимается трансцендентальной медитацией по системе Махариши Махеш Йоги. В 2006 г. режиссер выпустил аудиокнигу о технике погружения вглубь сознания, где, в частности, рассказал, как медитация помогает ему в работе над фильмами.

Фильм "Дэвид Линч: Жизнь в искусстве" выйдет за месяц до премьеры нового сезона сериала "Твин Пикс". В основе картины — 20 интервью Дэвида Линча, в которых он рассказывает о своем детстве, студенчестве и творческих поисках. Съемки проходили в течение трех лет у режиссера дома, в его художественной мастерской. О жизни Дэвида рассказывают не другие люди, он делает это сам, затрагивая множество разных тем.

"Я заметил, что, если повнимательнее приглядеться к привычному миру, — сказал однажды Линч, — то под оболочкой идеальности всегда можно найти копошащихся красных муравьев". Эту идею "второго дна" в любой истории режиссер воплотил почти во всех своих работах.

Режиссер Джон Нгуйен рассказал о картине: "Работая над различными проектами с Дэвидом Линчем, мы всегда были увлечены его невероятными историями. Это прекрасно — иметь возможность создать документальный фильм о нем и поделиться им со зрителем. Изначально мы хотели сделать фильм, в фокусе которого были бы ранние годы Линча. Показать его жизнь до славы. У нас было такое чувство, что именно этот период содержит в себе множество ключей к пониманию загадочной личности режиссера. Нашим намерением было показать не гения, а показать личность".

Премьера фильма состоялась 4 сентября 2016 г. на Венецианском кинофестивале. Кроме того, фильм был показан в Москве и в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного фестиваля американского кино AmFest.