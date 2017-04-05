В Тольятти начали сносить автосервис, незаконно возведенный на ул. 40 лет Победы, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В Тольятти начали сносить незаконный автосервис на ул. 40 лет Победы

С требованием к владельцу о снесении постройки в суд обратилась мэрия. Суд Автозаводского района требование администрации удовлетворил, обязав владельца снести автосервис, построенный незаконно на не принадлежащей мужчине земле.

В отделе судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство об обязании гражданина снести самовольно возведенный административно-технический центр. Мужчина был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю. Во время визита в отдел должник сообщил, что объект он продал. Однако документы в подтверждение своих слов представить не смог.

Работники в ходе выхода на место исполнительных действий установили, что здание находится в исходном состоянии. Меры по самостоятельному сносу не приняты.

Мэрия Тольятти обратилась в Автозаводский районный суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения судебного решения. Суд предоставил ей право снести автосервис и взыскать с должника понесенные расходы.

Исполнительные действия по сносу здания были начаты в последние числа марта 2017 г. и продолжаются по настоящее время.