В Тольятти начали сносить незаконный автосервис на ул. 40 лет Победы

В Тольятти начали сносить автосервис, незаконно возведенный на ул. 40 лет Победы, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
С требованием к владельцу о снесении постройки в суд обратилась мэрия. Суд Автозаводского района требование администрации удовлетворил, обязав владельца снести автосервис, построенный незаконно на не принадлежащей мужчине земле.
В отделе судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство об обязании гражданина снести самовольно возведенный административно-технический центр. Мужчина был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю. Во время визита в отдел должник сообщил, что объект он продал. Однако документы в подтверждение своих слов представить не смог.
Работники в ходе выхода на место исполнительных действий установили, что здание находится в исходном состоянии. Меры по самостоятельному сносу не приняты.
Мэрия Тольятти обратилась в Автозаводский районный суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения судебного решения. Суд предоставил ей право снести автосервис и взыскать с должника понесенные расходы.
Исполнительные действия по сносу здания были начаты в последние числа марта 2017 г. и продолжаются по настоящее время.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!