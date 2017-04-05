После столкновения трех машин у Дома печати госпитализирован один человек

Во вторник, 4 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 25-летнего водителя автомобиля Subaru Legacy, который примерно в 19:45 ехал по ул. Гаражной с левым поворотом на ул. Авроры, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, напротив дома №152 по ул. Авроры он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Symbol под управлением 51-летнего мужчины. После удара Renault отбросило на стоящий позади Volkswagen Jetta, которым управлял 29-летний мужчина.
После ДТП водитель Renault скорой медицинской помощью доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и госпитализирован.
В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают водителей соблюдать ПДД.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.