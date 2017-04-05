После столкновения трех машин у Дома печати госпитализирован один человек

Во вторник, 4 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 25-летнего водителя автомобиля Subaru Legacy, который примерно в 19:45 ехал по ул. Гаражной с левым поворотом на ул. Авроры, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, напротив дома №152 по ул. Авроры он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Symbol под управлением 51-летнего мужчины. После удара Renault отбросило на стоящий позади Volkswagen Jetta, которым управлял 29-летний мужчина.

После ДТП водитель Renault скорой медицинской помощью доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и госпитализирован.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают водителей соблюдать ПДД.