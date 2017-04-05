Пожар в Чапаевске, где погибли два человека, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем

Следственным отделом по г. Чапаевск СК РФ начата доследственная проверка по факту обнаружения 4 апреля тел двух мужчин при тушении пожара в квартире на ул. Сазонова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
В следственном ведомстве уточняют, что при тушении пожара обнаружены тела 60-летнего хозяина квартиры, а также мужчины, личность которого устанавливается.
В рамках доследственной проверки назначены пожаро-техническое и судебно-медицинское исследования.
"По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем", — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора