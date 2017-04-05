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Пожары Происшествия

Пожар в Чапаевске, где погибли два человека, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем

ЧАПАЕВСК. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по г. Чапаевск СК РФ начата доследственная проверка по факту обнаружения 4 апреля тел двух мужчин при тушении пожара в квартире на ул. Сазонова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

В следственном ведомстве уточняют, что при тушении пожара обнаружены тела 60-летнего хозяина квартиры, а также мужчины, личность которого устанавливается.

В рамках доследственной проверки назначены пожаро-техническое и судебно-медицинское исследования.

"По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем", — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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