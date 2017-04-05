Пожар в Чапаевске, где погибли два человека, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем

Следственным отделом по г. Чапаевск СК РФ начата доследственная проверка по факту обнаружения 4 апреля тел двух мужчин при тушении пожара в квартире на ул. Сазонова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

В следственном ведомстве уточняют, что при тушении пожара обнаружены тела 60-летнего хозяина квартиры, а также мужчины, личность которого устанавливается.

В рамках доследственной проверки назначены пожаро-техническое и судебно-медицинское исследования.

"По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем", — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.