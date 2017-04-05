Квартиры для переселения граждан из аварийного жилья в Чапаевске приобретут за 47 млн рублей

Прием заявок на аукцион по приобретению квартир путем участия в долевом строительстве для переселения граждан из аварийного жилья в Чапаевске завершится 21 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Застройщик обязуется предоставить 30 квартир общей площадью не менее 1,4 тыс. кв. м до 10 августа этого года.

На это из областной и местной казны предоставят 47,2 млн рублей.

Итоги подведут 28 апреля.