Александр Кобенко примет участие в заседании рабочей группы в формате "Волга - Янцзы"

Во вторник, 4 апреля, в Нижнем Новгороде под руководством замполпреда президента РФ в ПФО Алексея Сухова состоялось совещание российской части совместной рабочей группы регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР (формат "Волга - Янцзы") по сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
В режиме видеоконференцсвязи участники обсудили организационные вопросы предстоящего заседания совместной рабочей группы 12 апреля в Уфе (сопредседатели - заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Сухов и помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай), а также предложения по дальнейшей реализации проектов в рамках двустороннего взаимодействия.
В ходе совещания заместитель полномочного представителя Алексей Сухов отметил, что в состав российской делегации войдут заместители высших должностных лиц регионов округа, представители МИД России, Минэкономразвития России и Ростуризма.
Китайскую сторону возглавит помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай. Основные мероприятия совместной рабочей группы пройдут в Конгресс-Холле Уфы.
В рамках двусторонней встречи запланированы выступления российской стороны - представителей Республик Башкортостан и Марий Эл, Чувашской Республики, Самарской и Ульяновской областей - по вопросам развития сотрудничества с регионами верхнего, среднего течения реки Янцзы (КНР).
Самарскую область представит министр экономического развития Александр Кобенко.
Кроме того, участники обсудят возможность подписания рамочных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках второго заседания Совета в формате "Волга - Янцзы" в присутствии полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича и члена Госсовета КНР Ян Цзечи (июнь 2017 г., провинция Аньхой КНР).
Алексей Сухов рекомендовал членам совместной рабочей группы активизировать взаимодействие с китайскими партнерами в данном направлении.
В Уфе для китайских гостей будет организована культурная программа. Делегация из КНР посетит Башкирский государственный художественный музей имени М.В.Нестерова и Национальный музей Республики Башкортостан.
В мае 2013 года сформирована совместная рабочая группа (сопредседатели - заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Сухов и помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай, ранее заместитель министра иностранных дел КНР Чэн Гопин), в которую вошли представители регионов сторон на уровне вицегубернаторов, федеральных органов власти и ведущих госбанков (от российской стороны - МИД России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Ростуризма, государственной корпорации "Банк развития внешнеэкономической деятельности").
Первое заседание Совета по сотрудничеству между регионами ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы (КНР) состоялось в Ульяновске в 2016 г. (прежний формат преобразован в рамках договоренностей с китайской стороной в августе 2015 года в г. Чэнду, КНР). Его провели полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич и член Государственного Совета КНР Ян Цзечи. Заседания Совета планируется проводить на ежегодной и паритетной основе с оформлением итогового протокола.