В Кошкинском районе общественники обсудили новые меры социальной поддержки населения

Во вторник, 4 апреля, в большом зале администрации Кошкинского района состоялось заседание общественного совета под председательством Алексея Травина.

На нем присутствовали глава района Виктор Титов, начальник территориального отдела Северного округа министерства социально-демографической и семейной политики Валентина Комарова, замруководителя Главного управления социальной защиты населения Северного округа Галина Жукова.

Собравшиеся обсудили вопрос о новых подходах к предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан района. Валентина Комарова еще раз рассказала об изменении принципа выплат социальных пособий.

Она особо подчеркнула, что действовавшая до 1 января 2017 года система социальных выплат базировалась на принципе категориальности. То есть, если человек принадлежал к категории, но объективно не нуждался в поддержке, то все равно получал выплаты.

Теперь же, по словам Валентины Викторовны, вся система будет ориентирована на людей, наиболее нуждающихся в помощи. Они могут не принадлежать к какой-либо категории, но действительно нуждаются в поддержке.

Среди причин, по которым появилась необходимость в таком переходе, - демографическая ситуация. В этом году по стране в трудоспособный возраст войдет 1 миллион человек, а выйдут на заслуженный отдых 3 миллиона. Очевидно, что количество работающих снижается, а значит и систему социальных выплат нужно подстраивать под существующие реальности.

Валентина Комарова также напомнила собравшимся о том, что 28 марта Самарская губернская дума приняла во втором чтении поправки в закон "О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда и пострадавших от политических репрессий". Теперь пенсионеры смогут воспользоваться компенсацией затрат на оплату коммунальных услуг.

Руководитель управления социальной защиты населения Нина Травина пояснила, что в Кошкинском районе 3186 ветеранов труда. Из них звание "Ветеран труда Самарской области" имеют 1492 человека. 347 из них выплаты временно приостановлены, так как они работают, либо размер их пенсии превышает 19,5 тыс. рублей.

Звание "Ветеран труда РФ" имеют 1694 человека, выплаты приостановлены 381 человеку. Собравшиеся, обсуждая ситуацию, выразили пожелание, чтобы в том или ином виде вернуть выплаты ветеранам, даже работающим, общий доход которых составляет менее 19,5 тыс. рублей.

Одной из главных задач встречи и была возможность обсуждения внесения поправок в закон о социальных выплатах, которые бы наиболее полно охватили всех людей, нуждающихся в поддержке.

Галина Жукова отметила, что в Самарской области действует большое количество мер социальной поддержки, однако законодательством предусмотрен заявительный характер их предоставления. То есть, если человек не пользуется ни одной из мер поддержки, но думает, что имеет на это право, то он должен обратиться в управление соцподдержки сам.

По всем вопросам вынесены соответствующие решения.