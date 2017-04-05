В cамарском магазине изъяли незаконно продававшийся алкоголь на 730 тыс. рублей

В Самаре полицейские вместе с активистами общественного движения "Народный контроль" обнаружили в магазине в пер. Утевский нарушения, связанные с продажей алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В торговой точке продавали спиртное, но не смогли предоставить проверяющим сопроводительные документы. В отношении организации составили протокол об административном правонарушении и изъяли 2,5 тыс. л алкоголя стоимостью свыше 730 тыс. рублей.