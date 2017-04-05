В cамарском магазине изъяли незаконно продававшийся алкоголь на 730 тыс. рублей

В Самаре полицейские вместе с активистами общественного движения "Народный контроль" обнаружили в магазине в пер. Утевский нарушения, связанные с продажей алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В торговой точке продавали спиртное, но не смогли предоставить проверяющим сопроводительные документы.
В отношении организации составили протокол об административном правонарушении и изъяли 2,5 тыс. л алкоголя стоимостью свыше 730 тыс. рублей.
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!