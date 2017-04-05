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Шоу-бизнес Светская хроника

Концерт Басты в Самаре перенесен

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 апреля, в Самаре должна была состояться презентация нового альбома Басты. В связи с трагедией в Санкт-Петербурге, мероприятие перенесли на 27 апреля. Все билеты остаются действительными.

"Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким людей, пострадавших и погибших в теракте в Санкт-Петербурге", — сообщается на официальном сайте творческого объединения "Газгольдер".

Владельцем одноименного российского музыкального лейбла является Василий Вакуленко, известный как Баста.

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Энжи Кар 03 июня 2016 12:19 В Самаре прошла "Ночь пожирателей рекламы"

скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас

Николай Бубнов 03 августа 2015 17:51 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!

Александра Юдина 02 августа 2015 23:46 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.

Клавдия Латышева 05 июля 2015 22:05 Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" сообщил, что в Самаре его хотели зарубить казаки

Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,

Юрий Казачанский 04 апреля 2015 10:49 Гребенщиков оставил самарцев без "Соли"

Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.

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