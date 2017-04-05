Концерт Басты в Самаре перенесен

В среду, 5 апреля, в Самаре должна была состояться презентация нового альбома Басты. В связи с трагедией в Санкт-Петербурге, мероприятие перенесли на 27 апреля. Все билеты остаются действительными.

"Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким людей, пострадавших и погибших в теракте в Санкт-Петербурге", — сообщается на официальном сайте творческого объединения "Газгольдер".

Владельцем одноименного российского музыкального лейбла является Василий Вакуленко, известный как Баста.