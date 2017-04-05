Концерт Басты в Самаре перенесен

В среду, 5 апреля, в Самаре должна была состояться презентация нового альбома Басты. В связи с трагедией в Санкт-Петербурге, мероприятие перенесли на 27 апреля. Все билеты остаются действительными.
"Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким людей, пострадавших и погибших в теракте в Санкт-Петербурге", — сообщается на официальном сайте творческого объединения "Газгольдер".
Владельцем одноименного российского музыкального лейбла является Василий Вакуленко, известный как Баста.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,
Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.