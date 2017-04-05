Дом-музей Ленина посетил актер Евгений Миронов

4 апреля Дом-музей Ленина в Самаре посетил советский и российский актер театра и кино, народный артист России, дважды лауреат госпремии России Евгений Миронов, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Евгений Миронов исполняет роль Владимира Ульянова в многосерийной исторической драме "Меморандум Парвуса" режиссера Владимира Хотиненко. Актер уделяет большое внимание работе над ролью, искренне интересуется жизнью и деятельностью Владимира Ильича.

В Самаре Евгений Миронов посетил стационарную мемориально-бытовую экспозицию "Квартира семьи Ульяновых в Самаре. 1890-1893 гг.". Заведующий Домом-музеем Майя Александровна Образцова провела экскурсию для почетного гостя.

Фильм "Меморандум Парвуса" рассказывает о теоретике марксизма, публицисте Александре Парвусе, статьями которого зачитывался Вдалимир Ленин.

Как говорит режиссер фильма, "…это история поезда, который привез Владимира Ильича Ленина на Финляндский вокзал: до и после…".

Выход проекта создатели приурочили к 100-летнему юбилею Октябрьской революции.