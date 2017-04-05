Дом-музей Ленина посетил актер Евгений Миронов

4 апреля Дом-музей Ленина в Самаре посетил советский и российский актер театра и кино, народный артист России, дважды лауреат госпремии России Евгений Миронов, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.
Евгений Миронов исполняет роль Владимира Ульянова в многосерийной исторической драме "Меморандум Парвуса" режиссера Владимира Хотиненко. Актер уделяет большое внимание работе над ролью, искренне интересуется жизнью и деятельностью Владимира Ильича.
В Самаре Евгений Миронов посетил стационарную мемориально-бытовую экспозицию "Квартира семьи Ульяновых в Самаре. 1890-1893 гг.". Заведующий Домом-музеем Майя Александровна Образцова провела экскурсию для почетного гостя.
Фильм "Меморандум Парвуса" рассказывает о теоретике марксизма, публицисте Александре Парвусе, статьями которого зачитывался Вдалимир Ленин.
Как говорит режиссер фильма, "…это история поезда, который привез Владимира Ильича Ленина на Финляндский вокзал: до и после…".
Выход проекта создатели приурочили к 100-летнему юбилею Октябрьской революции.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)