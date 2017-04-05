Теарт DEREVO привез в Самару спектакль "Последний клоун на Земле"

3 апреля театр DEREVO показал в Самаре свой премьерный спектакль. В этот раз на сцене - только Антон Адасинский и очень личная и искренняя история "Последний клоун на Земле".
3 апреля. Самарский театр драмы. Аншлаг. Середина спектакля. Зритель с третьего ряда клюшкой гоняет по проходу шайбу. На первом ряду дама в вечернем платье торопится - надувает шары, которые потом разлетаются по всему залу. На сцене случайная девочка изо всех сил бьет в барабан, а парень дергает струны гитары. Кто-то из зрителей вертится с табличкой Applause (аплодисменты), а кто-то бьет поклоны портрету Джима Моррисона. Над этим всем возвышается в своей мусорной тачке человек с абсолютно мефистофелевской внешностью. На голове у него ноги пластмассовой куклы, на плечах - фигурки леса и птиц. Криво улыбаясь, он негромко произносит: "А что еще надо - мы же театр". Антон Адасинский снова в Самаре.
"Последний клоун на Земле" - это час двадцать минут страсти, страха, боли, восторга, иронии, самоотдачи одного актера. Сложный путь клоуна от осознания своего предназначения до самой смерти зашифрован в образах, движениях, видеоинсталляциях. Психоделическое эссе клоуна о своей судьбе. По словам руководителя театра и одновременно актера Адасинского, назначение спектакля - не шокировать зрителя, а заставить его "проснуться".
Смех в этой клоунаде имеет горький вкус иронии к жестокости творческой судьбы. А судьба здесь всегда жестока. Это перекликается с манифестом театра DEREVO: "Человек постоянно находится в состоянии войны с миром, его породившим, и эту войну он проигрывает каждую секунду". Так, клоун, уже проиграв все, несколько раз выскакивает из символического гробика то покурить, то в туалет, то позвонить Богу... В спектакле много грустного смеха. Но еще больше страха. Ужас спрятан в образах жертвенности - клоун себя разбирает по частям, сдирает кожу, трансформируется в лошадь, сгорает в пламени. Адасинский с помощью визуальных образов словно препарирует судьбу артиста, ставит сложные вопросы, пафосно на них отвечает, и тут же иронизирует над собой. "Я хочу уйти вот так", - говорит персонаж, медленно взмахивает рукой, бросает долгий взгляд в глубину зала и тут же спотыкается о дверной порог.
Два года назад DEREVO привозили в Самару спектакль "Острова", еще раньше "Арлекин". Были в городе и "Кецаль", и DIA GNOSE, и ONCE. Но нигде зритель не был полноправным участником спектакля. "Последний клоун на земле" - очень личный разговор Адасинского с публикой. Ни один зритель в партере не удивился бы, если бы актер подошел именно к нему, обнял его и сел на колени. Тараном, разрушая невидимую четвертую стену между залом и сценой, мастерство Адасинского подчиняет себе зрительный зал. Стремление "врезаться", "впиться" в публику продиктовано желанием "достучаться" до зрителя и позволить ему измениться.
В одном из интервью Адасинский говорит, что взяться за тему клоунады его заставил фантастический ужас от слова "клоун". Он всегда его избегал и заменял на "сатира" или "великий юмор". Но DEREVO - это когда бегут не от страха, а ему навстречу. Попытка познания человеческой природы. На своих мастер-классах художественный руководитель театра дает новичкам задание - лечь на пол и двигаться, повинуясь своим желаниям, как подсказывает чувство, а не разум. Это очень похоже на концепцию японского театра Буто. И здесь, по словам Адасинского, какие только демоны не лезут из человека. Умение собрать эти движения в образы и в эстетической форме преподнести зрителю - в характере театра DEREVO.
Еще несколько лет назад Адасинский приводил самарского зрителя, пока еще не совсем готового к его театру, в пример. Поводом для шутки стал "Арлекин", - когда спектакль закончился, зрители еще долго ждали продолжения, не понимая, что пора уходить из зала, ведь занавес не опустился, а артисты не вышли на поклон. Но сейчас самарцы не просто готовы к DEREVO, они его очень любят и ждут. Публика откликается на каждое движение, открыта, с искренним интересом следит за экспериментами, и готова участвовать в них. Может, поэтому Самара стала городом, который театр регулярно посещает, предоставляя зрителям право судить премьеру. "Последний клоун на Земле" приехал в Самару сразу после родных театру Петербурга и Дрездена. Наверное, это любовь.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают