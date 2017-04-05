Фестиваль оперного искусства в Самаре откроется "Севильским цирюльником" Россини

В Самарском театре оперы и балета пройдет весенний фестиваль оперного искусства. Он откроется 9 апреля оперой Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" с участием солистов "Геликон-опера", сообщила пресс-служба театра.

Традиция проведения весеннего оперного фестиваля в Самаре зародилась в 1986 году. Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры: Михаил Швыдкой, Ирина Архипова, Владислав Пьявко и многие другие.

Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении десятилетия оставался неизменным. Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра, входящие в репертуар театра. Наряду с мастерами самарской сцены, в главных партиях выступают приглашенные гости - солисты ведущих театров России.

Завершается фестиваль, по традиции, грандиозным гала-концертом. Перешагнув во второе десятилетие, фестиваль значительно окреп и возмужал. Расширение географии участников позволило ему выйти на международный уровень, а обретение тематической направленности повысило привлекательность для любителей классической музыки.

В рамках открытия фестиваля в Колонном зале состоится "Театральное дефиле".