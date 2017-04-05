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ДТП Происшествия

На подъездной дороге к Оренбургу столкнулись два грузовика

НЕФТЕГОРС. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорском районе 4 апреля произошло ДТП с участием двух грузовиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

На 90 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5 26-летний водитель КамАЗа, двигавшийся в направлении Нефтегорска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем International 9400 с полуприцепом, которым управлял 35-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

В результате аварии водителя КамАЗа доставили в больницу с травмами головы. От госпитализации он отказался.

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