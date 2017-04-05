На подъездной дороге к Оренбургу столкнулись два грузовика

В Нефтегорском районе 4 апреля произошло ДТП с участием двух грузовиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
На 90 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5 26-летний водитель КамАЗа, двигавшийся в направлении Нефтегорска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем International 9400 с полуприцепом, которым управлял 35-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.
В результате аварии водителя КамАЗа доставили в больницу с травмами головы. От госпитализации он отказался.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.