Детский театрально-поэтический фестиваль "Табуретка" принимает заявки

Начался прием заявок для участия в VII Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале "Табуретка".

"Табуретка" - это площадка, которая дает возможность для творческой реализации, независимо от возраста, способностей и социальных условностей. Авторы проекта стремятся создать открытое интерактивное пространство для свободного детского творчества.

Участники фестиваля смогут показать театральные постановки известным российским режиссерам и актерам, пообщаться с детскими писателями, рисовать вместе с известными художниками. Финалисты театрального отделения получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города. Участники поэтического отделения получат публикации в сборнике "Табуретка".

Организаторы проекта - музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и НП "Проект Культура".

Прием заявок осуществляется с 1 марта по 1 июля, отборочный тур пройдет с 1 мая по 1 августа. Финал конкурса пройдет в конце сентября - начале октября в Санкт-Петербурге в Доме-музее Анны Ахматовой в Фонтанном дворе.

К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и так далее).

Возраст участников - до 17 лет включительно. Участие в фестивале бесплатное.

Подробная информация о Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале "Табуретка" - на официальном сайте проекта.