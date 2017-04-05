Детский театрально-поэтический фестиваль "Табуретка" принимает заявки

Начался прием заявок для участия в VII Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале "Табуретка".
"Табуретка" - это площадка, которая дает возможность для творческой реализации, независимо от возраста, способностей и социальных условностей. Авторы проекта стремятся создать открытое интерактивное пространство для свободного детского творчества.
Участники фестиваля смогут показать театральные постановки известным российским режиссерам и актерам, пообщаться с детскими писателями, рисовать вместе с известными художниками. Финалисты театрального отделения получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города. Участники поэтического отделения получат публикации в сборнике "Табуретка".
Организаторы проекта - музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и НП "Проект Культура".
Прием заявок осуществляется с 1 марта по 1 июля, отборочный тур пройдет с 1 мая по 1 августа. Финал конкурса пройдет в конце сентября - начале октября в Санкт-Петербурге в Доме-музее Анны Ахматовой в Фонтанном дворе.
К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и так далее).
Возраст участников - до 17 лет включительно. Участие в фестивале бесплатное.
Подробная информация о Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале "Табуретка" - на официальном сайте проекта.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают