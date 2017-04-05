Самара присоединится к международной акции "Начало жизни"

В пятницу, 7 апреля, международное движение "За жизнь" проводит акцию "Начало жизни" во многих регионах России и ближнего зарубежья, а также в Сербии.

Участники движения считают, что жизнь ребенка начинается с зачатия и она должна быть неприкосновенна. "Однако в наши дни сотни тысяч зачатых детей погибают ежегодно в результате искусственного прерывания беременности", - обращают внимание организаторы.

7 апреля на улицах многих городов пройдут праздничные мероприятия и флешмобы с участием православной молодежи.

"Цель акции - показать, что добрачное целомудрие, крепкая семья, забота о родных, приемных детях и сиротах являются основой сохранения нации", - сообщают организаторы.

В Самаре в этот день с 12:00 до 17:00 на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева добровольцы движения "За жизнь" проведут просветительскую акцию. Они будут раздавать прохожим тематические листовки и буклеты, а также белые цветы - символ жизни и чистоты.