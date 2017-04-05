Самара присоединится к международной акции "Начало жизни"

В пятницу, 7 апреля, международное движение "За жизнь" проводит акцию "Начало жизни" во многих регионах России и ближнего зарубежья, а также в Сербии.
Участники движения считают, что жизнь ребенка начинается с зачатия и она должна быть неприкосновенна. "Однако в наши дни сотни тысяч зачатых детей погибают ежегодно в результате искусственного прерывания беременности", - обращают внимание организаторы.
7 апреля на улицах многих городов пройдут праздничные мероприятия и флешмобы с участием православной молодежи.
"Цель акции - показать, что добрачное целомудрие, крепкая семья, забота о родных, приемных детях и сиротах являются основой сохранения нации", - сообщают организаторы.
В Самаре в этот день с 12:00 до 17:00 на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева добровольцы движения "За жизнь" проведут просветительскую акцию. Они будут раздавать прохожим тематические листовки и буклеты, а также белые цветы - символ жизни и чистоты.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!