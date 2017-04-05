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За I квартал 2017 года в бюджет страны от Самарской области поступило 96 млрд рублей

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поступления налогов и сборов по Самарской области за январь-март 2017 г. в консолидированный бюджет РФ составили 96 млрд руб., сообщила пресс-служба областного налогового ведомства.

Показатель первого квартала текущего года на 27 млрд руб., или на 39,6% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

В федеральный бюджет из данных поступлений перечислено 57 млрд руб., в региональный бюджет - 39 млрд рублей.

Из 96 млрд руб., перечисленных в консолидированный бюджет РФ за отчетный период, 46 млрд руб. перечислено налогоплательщиками, администрируемыми налоговыми органами Самарской области, что на 9 млрд руб., или на 24,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Увеличившийся почти в два раза рост в консолидированный бюджет РФ был получен по платежам за пользование недрами и природными ресурсами. По акцизам рост составил 54%, по НДС - 26,9%, по налогу на прибыль - 40,2%.

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Последние комментарии

Князева Камилия 22 марта 2017 16:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

Сергей Лапшин 29 ноября 2016 11:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Артем М. 20 октября 2016 19:19 На освобождение Ленинского района от аварийных деревьев потратят 1,6 млн рублей

А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 12:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Ekaterina Dronova 21 января 2016 12:35 Власти Самары изымают под муниципальные нужды дом на Самарской, 114

Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?

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