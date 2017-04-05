За I квартал 2017 года в бюджет страны от Самарской области поступило 96 млрд рублей

Поступления налогов и сборов по Самарской области за январь-март 2017 г. в консолидированный бюджет РФ составили 96 млрд руб., сообщила пресс-служба областного налогового ведомства.
Показатель первого квартала текущего года на 27 млрд руб., или на 39,6% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.
В федеральный бюджет из данных поступлений перечислено 57 млрд руб., в региональный бюджет - 39 млрд рублей.
Из 96 млрд руб., перечисленных в консолидированный бюджет РФ за отчетный период, 46 млрд руб. перечислено налогоплательщиками, администрируемыми налоговыми органами Самарской области, что на 9 млрд руб., или на 24,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Увеличившийся почти в два раза рост в консолидированный бюджет РФ был получен по платежам за пользование недрами и природными ресурсами. По акцизам рост составил 54%, по НДС - 26,9%, по налогу на прибыль - 40,2%.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?