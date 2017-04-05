За I квартал 2017 года в бюджет страны от Самарской области поступило 96 млрд рублей

Поступления налогов и сборов по Самарской области за январь-март 2017 г. в консолидированный бюджет РФ составили 96 млрд руб., сообщила пресс-служба областного налогового ведомства.

Показатель первого квартала текущего года на 27 млрд руб., или на 39,6% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

В федеральный бюджет из данных поступлений перечислено 57 млрд руб., в региональный бюджет - 39 млрд рублей.

Из 96 млрд руб., перечисленных в консолидированный бюджет РФ за отчетный период, 46 млрд руб. перечислено налогоплательщиками, администрируемыми налоговыми органами Самарской области, что на 9 млрд руб., или на 24,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Увеличившийся почти в два раза рост в консолидированный бюджет РФ был получен по платежам за пользование недрами и природными ресурсами. По акцизам рост составил 54%, по НДС - 26,9%, по налогу на прибыль - 40,2%.