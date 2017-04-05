Перинатальный центр Сызрани принимает будущих мам из других регионов России

Межмуниципальный перинатальный центр ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" сегодня принимает жительниц не только Самарского региона, но и соседних областей — Ульяновской, Саратовской, Пензенской.

Изначально межмуниципальный перинатальный центр (ММПЦ) открывался преимущественно для жительниц Сызрани, Октябрьска, Шигонского и Сызранского районов. Не так давно география приезжающих рожениц расширилась и на соседние регионы.

Повышение конкурентоспособности медицинских учреждений Самарской области, завоевание ими лидерских позиций на межрегиональном, федеральном и международном уровнях - такую задачу поставил глава региона Николай Меркушкин в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям Самарской области в 2016 году.

"Сегодня это не только требование времени, но и главный залог развития, а в перспективе - и самого сохранения региональной медицины. У нас для этого есть все необходимое. У нас есть врачи, не уступающие специалистам федеральных центров и способные конкурировать с зарубежными коллегами", - говорится в тексте послания.

Сызранский перинатальный центр сегодня занимает лидирующую позицию и служит примером.

Администрация больницы выступила инициатором заключения двухстороннего соглашения с больницей Новоспасского муниципального района о направлении рожениц Ульяновской области в перинатальный центр Сызрани на время проведения ремонта в роддоме Новоспасского района.

Однако сюда роженицы не только из Ульяновской области. По законодательству Российской Федерации будущие мамы вправе сами выбирать, в каком родильном доме их малыш появится на свет.

"К нам приезжают роженицы из Ульяновской, Саратовской, Пензенской областей. По сравнению с 1 кварталом 2016 года количество иногородних рожениц выросло с 4,2% до 6,5,% от общего количества. Наше медицинское учреждение старается быть привлекательным и конкурентоспособным. Сегодня в перинатальном центре при Сызранской ЦГБ имеются все условия, которые позволяют поддерживать и наблюдать за новорожденными. В рамках модернизации системы здравоохранения Самарской области в межмуниципальный центр за счет средств больницы и средств ОМС было поставлено дорогостоящее оборудование для новорожденных детей: аппарат искусственной вентиляции легких, мониторы для наблюдения за состоянием новорожденных, инкубаторы. Также было отремонтировано структурное подразделение, относящееся к перинатальному центру, - женская консультация", - рассказала главный врач Сызранской центральной городской больницы Елена Казымова.

Показательно, что пациентки выбирают перинатальный центр повторно. Жительница поселка Радищево Ульяновской области, теперь уже многодетная мама Юлия Ключникова на днях родила девочку Катю, третьего ребенка в своей счастливой семье. Это были ее вторые роды в Сызрани.

"В роддоме Сызрани все меняется только в лучшую сторону. Приехала сюда второй раз в жизни, потому что здесь отличные условия. С первого дня ребенок находится с вами, врачи помогают во всем, показывают, как ухаживать за ребенком. Хочется выразить акушерам-гинекологам благодарность за их работу", - рассказала женщина.

Сами акушеры-гинекологи оценивают Сызранский роддом как медучреждение высокого уровня. Галину Алексеевну Орлову многие сызранцы называют второй мамой. Уже 27 лет она помогает малышам появляться на свет и 12 из них заведует акушерским обсервационным отделением Перинатального центра Сызранской ЦГБ.

"Роддом Сызрани является роддомом второго уровня. Мы одними из первых перешли на систему совместного пребывания, то есть ребенок с момента рождения находится с матерью. Уже 19 лет наш роддом работает по этой системе. Акушерское обсервационное отделение - это большое отделение с круглосуточной службой. К большому сожалению, акушерство как профессия в какой-то период времени стало непопулярным. Молодые врачи начали уходить из этой профессии. Но в настоящее время идет подъем. Впервые за три года к нам пришли три врача, которые будут перенимать опыт работы и оказывать медицинскую помощь населению Сызрани и ближайших территорий", - отметила Галина Орлова.

Сызранский роддом оказывает квалифицированную помощь не только женщинам, но и новорожденным. Статус межмуниципального центра дается медицинскому учреждению с учетом количества прошедших родов, уровня оказания медицинской помощи, наличия площадей, необходимого оборудования и квалифицированного персонала.

В Сызрани имеется отделение новорожденных с койками реанимации и интенсивной терапии. Помощь оказывается в полном объеме: имеются мониторы, инкубаторы, аппарат искусственной вентиляции легких. Ну и конечно, здесь работает грамотный персонал. Все эти факторы служат хорошей мотивацией для выбора женщин, планирующих материнство.

"Мы ведем техническое обновление. Закупили фетомонитор и плазморазмораживатель, немаловажные при оказании экстренной помощи женщинам и новорожденным. Женщины выбирают наш перинатальный центр. За последние годы количество родов увеличилось с 1900 до 2200-2400 родов в год. Это хороший показатель. Благодаря действию программы "Материнский капитал" увеличилось количество женщин, родивших второго и последующего ребенка. Выросло и количество женщин, которые родили в нашем учреждении третьего ребенка. Кроме того, в прошлом году в нашем роддоме родилось 13 двоен. У нас современный роддом. Мест хватит для всех желающих", - рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Сызранской ЦГБ Светлана Никитина.