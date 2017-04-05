В Самаре обсудили предстоящий весенний паводок

В среду, 5 апреля, председатель правительства - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов провел заседание межведомственной противопаводковой комиссии в режиме видеоконференции с главами городов и районов.

Как доложил начальник ФГБУ "Приволжское УГМС" Айдар Мингазов, по состоянию на утро 5 апреля обстановка на реках области спокойная. На части рек наблюдался незначительный рост уровней. На следующей неделе ожидается температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днем от 6 до 13 градусов тепла. А 9-10 апреля по области пройдут небольшие и умеренные дожди. Поэтому к концу недели начнется рост уровней на всех реках области.

"Учитывая, что максимальные снегозапасы на реках выше прошлогодних значений более чем в два раза, а высота снежного покрова в среднем по области составляет 34 см (283% от нормы), специалисты ожидают в этом году уровень воды на реках области выше уровней прошлого года", - отметил Мингазов.

Он также рассказал, что на 5 апреля на водохранилищах уровень воды у Тольятти составляет 49,76 м. Текущий уровень воды на Куйбышевском водохранилище ниже значений прошлого года на 2,08 м. Уровень воды у Самары 28,46 м. По расчетам специалистов, во втором квартале суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 134-162 кубических километра (в прошлом году - 162 куб. км). То есть в этом году суммарный приток воды в водохранилища ожидается не выше значений прошлого года.

По состоянию на 5 апреля свободный объем Куйбышевского водохранилища составил 17,6 куб. км (в прошлом году - 6,8 куб. км). Прогнозы максимальных уровней воды в Саратовском водохранилище будут составлены в апреле после утверждения графика сброса воды в Нижнюю Волгу. Прогнозируется, что уровни воды Куйбышевского водохранилища у Самары и Тольятти в 2017 году будут ниже значений прошлого года.

По информации отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления, все водохранилища Волжско-Камского каскада работают в штатном режиме. Наполнение Куйбышевского водохранилища составляет 68,7% (в прошлом году - 86,26%).

"Особое внимание главам территорий при подготовке к паводку следует уделить тем населенным пунктам, которые традиционно оказываются в зоне возможного подтопления, - подчеркнул первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Александр Нефедов. - Здесь должны быть предусмотрены все мероприятия по жизнеобеспечению населения, созданы запасы материальных, продовольственных и медицинских ресурсов на случай подтопления. Под особый контроль необходимо взять гидротехнические сооружения, на наиболее опасных участках выставить посты. Мониторинг за паводковой ситуацией должен быть постоянным, люди должны быть проинформированы, оперативные бригады и технические средства полностью готовы".