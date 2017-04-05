В Волжском районе общественный совет обсудил адресную поддержку граждан

29 марта состоялось заседание рабочей группы общественного совета Волжского района. Цель встречи - определить критерии дополнительной помощи для категорий граждан, у которых с 1 марта были приостановлены ежемесячные денежные выплаты.

Это ветераны труда, реабилитированные, репрессированные и ветераны труда Самарской области. Напомним, ранее в закон Самарской области было внесено изменение, и с марта ежемесячную денежную выплату приостановили тем, у кого пенсия выше 19,5 тыс. рублей, и тем, кто работает.

Сегодня большая часть мер социальной поддержки должна стать адресной. Государство берет на себя полномочия помогать тому, кто в этом действительно нуждается. Это изменение в законодательстве вызвало большой резонанс в обществе.

Поэтому губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал задание обсудить ситуацию с общественными деятелями, активистами и подумать, по каким критериям можно определить граждан, которые потеряли эту выплату, но находятся в трудной жизненной ситуации.

Члены общественного совета собрались, чтобы решить, как можно справедливо помочь тем людям, которые в этом действительно нуждаются.

В обсуждении приняли участие начальник территориального отдела министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по Поволжскому округу Юлия Рожкова, руководитель ГКУ СО "Главное управление социальной защиты населения Поволжского округа" Юлия Компаниец, председатель Волжской районной организации СОО ВОИ Александр Лысак, председатель общества ветеранов-интернационалистов п. Рощинский Юрий Огородников, председатель совета ветеранов Волжского района Татьяна Бурсова, заместитель председателя Общественного совета Елена Меркурьева и другие.

Члены общественного совета активно включились в обсуждение с искренним желанием помочь тем, кому эта государственная поддержка позволила бы решить реальную жизненную проблему.

При этом общественники постарались не забыть и о принципах справедливости. Как отметила Юлия Рожкова, "члены общественного совета Волжского района проявили активный и взвешенный подход к решению проблемы и выработали достойные предложения".

В ходе обсуждения рабочая группа остановилась на четырех категориях тех, кому в первую очередь может понадобиться адресная помощь:

- это семьи ветеранов труда, у которых есть иждивенцы, а среднедушевой доход - менее 19,5 тыс. руб., независимо от того, осуществляет ли ветеран трудовую деятельность или нет;

- работающие ветераны труда Самарской области, у которых трудовой стаж более пятидесяти лет;

- ветераны труда, которые осуществляют трудовую деятельность, но у них совокупный доход (пенсия плюс зарплата) все же остается меньше 19,5 тыс. рублей;

- ветераны труда, которые осуществили затраты на лечение на сумму более 50 тыс. рублей в год или понесли единовременные расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями, тоже на сумму более 50 тыс. рублей.

Эти предложения в виде решения рабочей группы Общественного совета будут направлены в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, чтобы в дальнейшем они могли стать основой для разработки нового законодательного акта.