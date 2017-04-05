Николай Меркушкин: "Реконструкция транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 будет завершена к декабрю этого года"

В среду, 5 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в итоговой расширенной коллегии министерства транспорта Российской Федерации под председательством министра Максима Соколова.

На заседании были представлены о результаты работы ведомства, поставлены цели и задачи на 2017 год и плановый период до 2019 года.

Участники мероприятия также обсудили развитие инфраструктуры всех видов транспорта, повышение доступности транспортных услуг для населения, меры повышения безопасности, транспортное обеспечение в период проведения кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018-го.

В рамках заседания коллегии Николай Меркушкин представил доклад о ходе подготовки всего комплекса дорожной инфраструктуры региона к проведению игр ЧМ-2018 в Самаре. Глава региона выразил слова благодарности Максиму Соколову за его внимание к реализации практически всех проектов в губернии. "Вы практически каждый крупный объект посещаете лично, в режиме онлайн контролируете все выполняемые работы", — обратился к министру руководитель области.

Николай Меркушкин в своем выступлении подчеркнул, что на территории Самарской области сейчас проводится большой объем работы по реконструкции существующей транспортной инфраструктуры и строительству новой. Большая часть этих работ ведется в рамках подготовки губернии к чемпионату мира по футболу.

"За последние четыре года в регионе в четыре раза увеличились объемы средств, направляемых на развитие транспортной инфраструктуры. Всего за время подготовки к чемпионату мира мы должны освоить на эти цели порядка 56 млрд рублей", — сообщил руководитель области.

Глава региона подчеркнул, что ряд объектов транспортной инфраструктуры уже введен в эксплуатацию, по ряду объектов работы близки к завершению. В качестве примера губернатор привел новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Курумоч", введенного в эксплуатацию два года назад.

"Недавно в Великобритании был опубликован рейтинг наиболее значимых аэропортов мира. Наш аэропорт вошел в этот рейтинг как один из лучших в своем классе в Европе", — рассказал Николай Меркушкин. Он добавил, что в этом году завершится строительство второй взлетно-посадочной полосы, и "Курумоч" получит третью, высшую категорию.

"В рамках мероприятий по подготовке дорожной инфраструктуры к чемпионату мира ведутся работы по реконструкции автодорог "Волжский — аэропорт "Курумоч" и Московского шоссе в Самаре. Первая дорога создаст совершенно новые условия для подъезда к аэропорту, кроме того, будут выполнены требования ФИФА о максимальной продолжительности пути от аэропорта к стадиону в течение 40 минут. Московское шоссе после реконструкции будет представлять из себя новую десятиполосную дорогу, протяженностью 9,2 км с двумя тоннелями по 445 м и 554 м", — сообщил Николай Меркушкин.

Глава региона пояснил, что в настоящее время ведется строительство и модернизация дорожной инфраструктуры, расположенной вблизи стадиона "Самара Арена", регион за счет собственных средств реконструирует дорогу-дублер к аэропорту — Красноглинское шоссе. "Готовность всех объектов достаточно высокая, и в декабре все они будут введены в эксплуатацию", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Губернатор в своем докладе подробно остановился и на реализации федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Он пояснил, что в эту программу включены 2,5 тыс. км дорог Самарско-Тольяттинской агломерации.

"В прошлом году мы освоили все выделенные средства в рамках этой программы, на 2017 год у нас запланировано на ее выполнение 4,2 млрд руб., из которых 1,8 млрд руб. — это средства федерального бюджета", — сообщил Николай Меркушкин.

Глава региона пояснил, что в этом году будут построены и отремонтированы 52 дороги в Самаре, 18 дорог в Тольятти, 9 дорог в Новокуйбышевске, 6 в Жигулевске, 4 в Кинеле, 3 в Чапаевске.

Николай Меркушкин также отметил, что продолжается строительство мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре. "Строится он за счет системы "Платон", без средств от этой программы данный проект сложно реализовать. Общая стоимость моста — порядка 16 млрд рублей, и мы рассчитываем завершить строительство уже в следующем году", — сказал губернатор.

Глава региона добавил, что сейчас перед областным правительством стоит задача за этот год увеличить число дорог, находящихся в нормативном состоянии.

Кроме того, Николай Меркушкин обратил внимание участников заседания на необходимость вплотную заняться реконструкцией транспортной сети вокруг Тольятти.

"Необходимо строить обводную дорогу на севере города, которая крайне необходима для развития муниципалитета. Так, у АвтоВАЗа в феврале рост продаж составил 12,8%, несмотря на стагнацию авторынка, у них уже восемь месяцев идет рост. Завод планирует производить в будущем около 1 млн автомобилей в год, им необходимо отправлять свою продукцию по стране. У нас есть вариант использования на этом направлении государственно-частного партнерства. В итоге строительство новой дороги и моста через Волгу могут дать новый импульс развития для всей Самарской области в целом", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Особое внимание в своем докладе глава региона уделил работам по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Эта задача становится еще более актуальной в связи с трагическими событиями, произошедшими в Санкт-Петербурге.