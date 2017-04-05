Мужчина, избивший и расстрелявший знакомого, не смог убедить суд, что действовал в пределах самообороны

Волжский районный суд признал Вячеслава Малышева виновным в умышленном убийстве и приговорил его к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, с 26 на 27 сентября 2016 г. 60-летний Малышев выпивал со знакомым на даче в пос. Белоногово. Между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Во время нее Малышев не менее 12 раз ударил друга руками и ногами по голове и конечностям, а затем пять раз выстрелил ему в голову из револьвера. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Малышев не согласился с вынесенным приговором и подал апелляционную жалобу. Мужчина просил суд переквалифицировать его действия на превышение пределов необходимой самообороны и снизить размер наказания.
Однако коллегия по уголовным делам Самарского областного суда признала доводы Малышева неубедительными. В результате приговор районного суда оставили без изменения.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги