Мужчина, избивший и расстрелявший знакомого, не смог убедить суд, что действовал в пределах самообороны

Волжский районный суд признал Вячеслава Малышева виновным в умышленном убийстве и приговорил его к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, с 26 на 27 сентября 2016 г. 60-летний Малышев выпивал со знакомым на даче в пос. Белоногово. Между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Во время нее Малышев не менее 12 раз ударил друга руками и ногами по голове и конечностям, а затем пять раз выстрелил ему в голову из револьвера. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Малышев не согласился с вынесенным приговором и подал апелляционную жалобу. Мужчина просил суд переквалифицировать его действия на превышение пределов необходимой самообороны и снизить размер наказания.

Однако коллегия по уголовным делам Самарского областного суда признала доводы Малышева неубедительными. В результате приговор районного суда оставили без изменения.