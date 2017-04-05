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Преступления Происшествия

Экс-главу Светлого Поля Александра Самойлова в очередной раз подозревают в махинациях с землей

КРАСНЫЙ ЯР. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе возбуждено новое - уже третье - уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения Светлое Поле Александра Самойлова по статье "Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, он выдал подложную выписку из похозяйственной книги, на основании которой в 2009 г. по упрощенной процедуре было зарегистрировано право собственности на земельный участок в с. Молгачи.

По материалам прокурорской проверки Красноярский межрайонный следственный отдел областного СУ СК РФ 31 марта 2017 г. возбудил уголовное дело.

Напомним, экс-глава Светлого Поля уже имеет две судимости за аналогичные преступления, совершенные с 2008 по 2009 год. Первый суд над ним состоялся 18 мая 2015 года. Тогда судья Светлана Селякова признала Самойлова виновным, но освободила от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

15 декабря 2015 г. бывшему муниципальному служащему вынесли второй приговор. В этот раз уже судья В.Акинцев признал его виновным в двух эпизодах махинаций с землей. Самойлову назначили условное наказание: по совокупности преступлений три года лишения свободы с лишением права на два года занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления и испытательным сроком три года. Однако, несмотря на уже имеющуюся судимость, экс-главу сельского поселения и в этот раз освободили даже от такого наказания.

Не исключено, что и третье уголовное дело закончится для уже дважды судимого Самойлова амнистией, так как все преступления были совершены в один период.

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