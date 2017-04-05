Самарца осудили за организацию игрового клуба

Мировой суд Кировского района Самары рассмотрел уголовное дело Дмитрия Коврижных, которого обвиняли в организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в октябре 2015 г. он арендовал нежилое помещение - кафе "Баррей" на пр. Карла Маркса в г. Самаре, приобрел игральные карты, сукно, пластиковые фишки различного номинала и обеспечивал конфиденциальность работы игорного заведения.

Суд назначил Коврижных штраф 10 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.