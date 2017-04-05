В Борском районе директора школы пытались уличить в хищении 1,2 млн рублей

Прокурор Борского района направил в суд уголовное дело директора МОУ Петровская СОШ 49-летней Валентины Толстовой по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. По версии предварительного следствия, с 1 января 2008 г. по 20 ноября 2011 г. директор школы злоупотребила полномочиями, согласно которым, она имела право принимать на работу сотрудников, устанавливать размер зарплаты и иных выплат. Толстова, зная, что женщина не будет приступать к исполнению должностных обязанностей, так как работала в другой организации, фиктивно трудоустроила ее на должность инспектора по охране труда. Начисленную зарплату инспектора директор присваивала. Общая сумма похищенного составила более 1,2 млн рублей.

Уголовное дело направили в Богатовский райсуд для рассмотрения по существу. На заседании 17 марта присутствовал зампрокурора Борского района Дмитрий Федотчев. В результате федеральный судья Николай Рогов вынес постановление о прекращении уголовного дела вследствие акта об амнистии.

Гражданский иск по делу не был заявлен, причиненный ущерб не возмещен. 28 марта постановление вступило в законную силу, не будучи обжалованным сторонами.