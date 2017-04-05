В Борском районе директора школы пытались уличить в хищении 1,2 млн рублей

Прокурор Борского района направил в суд уголовное дело директора МОУ Петровская СОШ 49-летней Валентины Толстовой по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. По версии предварительного следствия, с 1 января 2008 г. по 20 ноября 2011 г. директор школы злоупотребила полномочиями, согласно которым, она имела право принимать на работу сотрудников, устанавливать размер зарплаты и иных выплат. Толстова, зная, что женщина не будет приступать к исполнению должностных обязанностей, так как работала в другой организации, фиктивно трудоустроила ее на должность инспектора по охране труда. Начисленную зарплату инспектора директор присваивала. Общая сумма похищенного составила более 1,2 млн рублей.
Уголовное дело направили в Богатовский райсуд для рассмотрения по существу. На заседании 17 марта присутствовал зампрокурора Борского района Дмитрий Федотчев. В результате федеральный судья Николай Рогов вынес постановление о прекращении уголовного дела вследствие акта об амнистии.
Гражданский иск по делу не был заявлен, причиненный ущерб не возмещен. 28 марта постановление вступило в законную силу, не будучи обжалованным сторонами.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги