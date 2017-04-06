В Тольятти из школы в медучреждение на "скорой" доставлена предположительно нетрезвая ученица

В среду, 5 апреля, днем в одну из школ Комсомольского района директор вызвал "скорую" для ученицы в возрасте около 15 лет, которая предположительно была пьяна, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

К моменту приезда врачей службы "03" девочка находилась в медпункте школы. После необходимых действий на месте медики перевезли ее в городскую больницу, где имеется отделение токсикологии.

Кстати, это не единственный случай за минувшие сутки, когда врачи службы "03" Автограда выезжали на вызовы по поводу нетрезвого состояния подростков. Так, вечером 5 апреля экипаж врачей прибыл в одну из квартир на бульваре Космонавтов, где находился предположительно нетрезвый юноша в возрасте около 15 лет. По предварительным данным, после оказания помощи он почувствовал себя лучше и взрослые родственники отказались от отправки молодого человека в лечебное учреждение.