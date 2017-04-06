На "Самара Арене" во время проведения матчей болельщикам будут продавать безалкогольное пиво

В ходе "круглого стола", посвященного новому тренду перехода российских потребителей на безалкогольное пиво, специалист по работе с болельщиками ЗАО ПФК "Крылья Советов" Слава "Чудо" Зимнюков подтвердил Волга Ньюс, что эта тенденция сегодня прослеживается и в кругах любителей футбола.

"Причем еще несколько лет назад такого не было, - говорит Зимнюков. - Но когда по всей стране рядом с футбольными стадионами на время проведения матчей ограничили продажу спиртного, многие болельщики, в том числе и самарские, перешли на безалкогольное пиво. Потому что этот напиток в фанатской среде - неотъемлемый атрибут".

Говоря о культуре потребления пенных напитков среди болельщиков, Вячеслав заметил, что сегодня в России открываются новые современные стадионы, где можно купить безалкогольное пиво в пластиковой таре, не выходя из зоны трибун. "В Европе утолять жажду во время футбола - это уже давно норма, а вот у нас таких стадионов единицы. Среди них - "Арена ЦСКА" в Москве и "Зенит Арена" в Питере, - говорит Зимнюков. - Но я могу абсолютно точно сказать, что уже летом следующего года такой возможностью смогут воспользоваться и посетители "Самара Арены", когда ее откроют к ЧМ-2018".