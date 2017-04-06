Иван Сахаров: "В ответ на теракты и выступления мы должны еще больше объединиться"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.

"Ситуация сегодня непростая, - комментирует председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Сахаров. - Теракт в Питере, выступления какие-то в регионах. Под чьим флагом выступают эти люди? Российской Федерации или наших врагов? Понятно, что движут ими недобрые намерения. Они хотят прорваться к власти и обогатиться еще больше. Мы должны в ответ еще больше объединиться, еще сильнее укреплять вертикаль власти. Чтобы власть, в свою очередь, могла строже спрашивать с тех, кто по долгу службы отвечает за нашу безопасность".