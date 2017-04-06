Иван Сахаров: "В ответ на теракты и выступления мы должны еще больше объединиться"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.
"Ситуация сегодня непростая, - комментирует председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Сахаров. - Теракт в Питере, выступления какие-то в регионах. Под чьим флагом выступают эти люди? Российской Федерации или наших врагов? Понятно, что движут ими недобрые намерения. Они хотят прорваться к власти и обогатиться еще больше. Мы должны в ответ еще больше объединиться, еще сильнее укреплять вертикаль власти. Чтобы власть, в свою очередь, могла строже спрашивать с тех, кто по долгу службы отвечает за нашу безопасность".
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!