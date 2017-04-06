Минэкономразвития РФ пытается расторгнуть договор на строительство завода "Пауэртрэйн" в ОЭЗ Тольятти

В конце февраля Министерство экономического развития РФ в самарском арбитраже потребовало расторгнуть соглашение с ООО "АЗ Пауэртрэйн" об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ "Тольятти", а также взыскать с компании штраф в размере 5 млн руб., пишет "Самарское обозрение".

Тогда же из-за некорректного оформления иск на месяц был оставлен без движения, но на прошлой неделе, 30 марта, ведомство Максима Орешкина направило к делу дополнительные материалы. В федеральном министерстве "СО" сообщили, что соглашение с ООО "АЗ Пауэртрэйн" в настоящее время находится в процессе расторжения из-за невозможности исполнить его условия.

ООО "АЗ Пауэртрэйн" является совместным предприятием тольяттинского ЗАО "Завод высокоточных деталей" (совладельцы - Сергей Голев и Рафаэль Жалилов) и AVTEC, одного из крупнейших производителей силовых агрегатов в Индии. Компания создана в мае 2013 г., уже в апреле 2014-го ее перерегистрировали в офшоре, а ее учредителем стала швейцарская "Автэк-РЗ Пауэртрэйн АГ". Резидентом особой экономической зоны "Пауэртрэйн" стал в том же 2013 г. - в июне экспертный совет при Минэкономразвития России одобрил проект компании, а в августе с ней подписали соглашение.

Компания планировала запустить в ОЭЗ "Тольятти" завод по производству двигателей внутреннего сгорания для легковых автомобилей. Основным покупателем должен был стать завод "Джи Эм-АвтоВАЗ", который выпускает внедорожники Chevrolet Niva. Планировалось, что двигателями "Пауэртрэйна" будет комплектоваться Niva второго поколения, выпуск которой анонсировался еще в 2012 г., но в 2015-м разработку модели приостановили.

По данным федеральных СМИ, строительство завода планировалось начать весной 2014 г., а с 2015 г., как уточнила помощник министра экономического развития России Елена Лашкина, в ОЭЗ "Тольятти" должно было стартовать лицензионное производство двигателей. В профайле же "Пауэртрэйна" на сайте ОЭЗ начало строительства анонсировано лишь в 2017 году. Инвестиции в проект по одним данным могли составить до $31,5 млн, или порядка 1 млрд руб. (в пересчете на курс доллара в 2013 г.). Ожидалось, что на первом этапе мощность предприятия составит 84 тыс. моторов в год, а в перспективе инвесторы рассчитывали превратить новый завод в полноценного игрока на российском рынке производства автомобильных двигателей. Помимо сборки двигателей, на предприятии должна была появиться и механическая обработка.

Однако, как сообщила "СО" Елена Лашкина, к настоящему времени ООО "АЗ Пауэртрэйн" не выполнено ни одно из условий соглашения. По ее словам, Минэкономразвития выполнило все предписания №16-ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ", включая письменное обращение к резиденту с предложением расторгнуть соглашение по согласованию сторон. Ответа от компании не последовало, поэтому министерство Максима Орешкина и обратилось в суд, чтобы расторгнуть соглашение и взыскать штраф. Лашкина также добавила, что в отношении других резидентов ОЭЗ "Тольятти" исковых заявлений не подавалось.