16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минэкономразвития РФ пытается расторгнуть договор на строительство завода "Пауэртрэйн" в ОЭЗ Тольятти АвтоВАЗ выпустит юбилейную версию Lada 4х4 Продажи Lada в первом квартале выросли на 8% За месяц АвтоВАЗ перевел в новое подразделение 1% персонала АвтоВАЗ планирует выпуск праворульных автомобилей для увеличения экспорта

Автопром Машиностроение

Минэкономразвития РФ пытается расторгнуть договор на строительство завода "Пауэртрэйн" в ОЭЗ Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 337
Версия для печати

В конце февраля Министерство экономического развития РФ в самарском арбитраже потребовало расторгнуть соглашение с ООО "АЗ Пауэртрэйн" об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ "Тольятти", а также взыскать с компании штраф в размере 5 млн руб., пишет "Самарское обозрение".

Тогда же из-за некорректного оформления иск на месяц был оставлен без движения, но на прошлой неделе, 30 марта, ведомство Максима Орешкина направило к делу дополнительные материалы. В федеральном министерстве "СО" сообщили, что соглашение с ООО "АЗ Пауэртрэйн" в настоящее время находится в процессе расторжения из-за невозможности исполнить его условия.

ООО "АЗ Пауэртрэйн" является совместным предприятием тольяттинского ЗАО "Завод высокоточных деталей" (совладельцы - Сергей Голев и Рафаэль Жалилов) и AVTEC, одного из крупнейших производителей силовых агрегатов в Индии. Компания создана в мае 2013 г., уже в апреле 2014-го ее перерегистрировали в офшоре, а ее учредителем стала швейцарская "Автэк-РЗ Пауэртрэйн АГ". Резидентом особой экономической зоны "Пауэртрэйн" стал в том же 2013 г. - в июне экспертный совет при Минэкономразвития России одобрил проект компании, а в августе с ней подписали соглашение.
Компания планировала запустить в ОЭЗ "Тольятти" завод по производству двигателей внутреннего сгорания для легковых автомобилей. Основным покупателем должен был стать завод "Джи Эм-АвтоВАЗ", который выпускает внедорожники Chevrolet Niva. Планировалось, что двигателями "Пауэртрэйна" будет комплектоваться Niva второго поколения, выпуск которой анонсировался еще в 2012 г., но в 2015-м разработку модели приостановили.

По данным федеральных СМИ, строительство завода планировалось начать весной 2014 г., а с 2015 г., как уточнила помощник министра экономического развития России Елена Лашкина, в ОЭЗ "Тольятти" должно было стартовать лицензионное производство двигателей. В профайле же "Пауэртрэйна" на сайте ОЭЗ начало строительства анонсировано лишь в 2017 году. Инвестиции в проект по одним данным могли составить до $31,5 млн, или порядка 1 млрд руб. (в пересчете на курс доллара в 2013 г.). Ожидалось, что на первом этапе мощность предприятия составит 84 тыс. моторов в год, а в перспективе инвесторы рассчитывали превратить новый завод в полноценного игрока на российском рынке производства автомобильных двигателей. Помимо сборки двигателей, на предприятии должна была появиться и механическая обработка.

Однако, как сообщила "СО" Елена Лашкина, к настоящему времени ООО "АЗ Пауэртрэйн" не выполнено ни одно из условий соглашения. По ее словам, Минэкономразвития выполнило все предписания №16-ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ", включая письменное обращение к резиденту с предложением расторгнуть соглашение по согласованию сторон. Ответа от компании не последовало, поэтому министерство Максима Орешкина и обратилось в суд, чтобы расторгнуть соглашение и взыскать штраф. Лашкина также добавила, что в отношении других резидентов ОЭЗ "Тольятти" исковых заявлений не подавалось.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало: 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 09:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 15:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 09:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 23 сентября 2014 02:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 16:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

Фото на сайте

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

Стартовали российские продажи Lada Xray

Стартовали российские продажи Lada Xray

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30