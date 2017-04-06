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Образование Общество

В Самарском университете расформируют факультет заочного обучения

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самарском национальном исследовательском университете расформируют факультет заочного обучения, пишет "Самарское обозрение".

В Самарском университете расформируют факультет заочного обучения В Самарском университете расформируют факультет заочного обучения
Фото: Алексей Талипов

Необходимость данной реорганизации - прямое следствие объединения СГАУ и СамГУ. По данным мониторинга эффективности вузов-2016, на факультете числятся 3 877 студентов, из которых 2 605 перешли после объединения из СамГУ. Сейчас факультет заочного обучения входит в состав Института авиационной техники Самарского университета. Как рассказали "СО" в заведении, именно это стало основной причиной принятия решения о реорганизации.

"Исторически сложилось так, что в СГАУ все заочное обучение было сосредоточено в рамках одного специализированного факультета. На площадке СамГУ заочной формой обучения занимались те же факультеты, что вели программы очной формы обучения. В рамках объединенного университета, в том числе в 2017 г., набор студентов на программы заочного обучения ведут профильные факультеты и институты", - пояснили в Самарском университете. Там также обратили внимание, что в настоящее время у Института авиационной техники СГАУ и факультета заочного обучения СамГУ - общая материально-техническая база, администрация и один руководитель Валерий Еленев. "Обра-
зовательные программы, преподаватели остаются те же самые", - добавили в ответе на официальный запрос "СО".

Завкафедрой государственного и административного права Виктор Полянский, до объединения возглавлявший юридический факультет СамГУ, вспоминает, что в классическом вузе не только не существовало отдельного заочного факультета, но не было и деканов. "Например, на юрфаке вместо этой должности значился заместитель декана по заочному, а до того - по вечернему обучению", - подчеркивает Виктор Полянский.

Между тем, как пишет "СО", специалисты и сотрудники вуза уверены, что такая реструктуризация может негативно отразиться на финансовом положении преподавателей. "Любая оптимизация означает сокращение. В данном случае может произойти уменьшение нагрузки, которое коснется всех сотрудников. А уж если произойдет полная ликвидация заочного обучения, это станет ударом прежде всего для сотрудников из СамГУ, поскольку их заочников в вузе числится больше, чем студентов из СГАУ", - отмечает профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Андрей Сухов.

После объединения вузов уменьшение размеров выплат не является открытием. В 2017 г. в укрупненном Самарском университете значительно снизился объем стимулирующих надбавок научно-педагогических работников (НПР) за достижения в научной и образовательной деятельности, выделяемый в целях реализации программы конкурентоспособности вуза, а также численный состав получателей материального поощрения. В то время как в 2015 г. стоимость одного балла составляла 40 руб., в 2016 г. - 25 руб., в этом году цена сократилась до 10 рублей.

Завкафедрой архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства СамГТУ Сергей Колесников согласен, что при этом пострадают преподаватели: "Их нагрузка напрямую зависит от количества студентов. Если мы предположим, что закрывается заочная форма обучения, то для любого вуза это порядка 30% студенческого состава. Грубо говоря, 30% штатных единиц вуз теряет или значительно снижает объем зарплат".

Директор Института развития образования НИУ "Высшая школа экономики" Ирина Абанкина также предположила, что запланированная оптимизация может стать серьезным шагом на пути к полному упразднению заочного обучения в вузе. "Образовательные тенденции сводятся к тому, что заочники сейчас практически не котируются. А если речь идет о таком крупном вузе - тем более, - рассказала изданию эксперт. - К тому же нельзя забывать, что далеко не всем специальностям можно обучить на заочном отделении. Например, медицинские вузы отказываются от такой формы обучения, и нет смысла объяснять причины. Вполне логично, если и СГАУ изберет тот же путь".

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