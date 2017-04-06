Александр Штоков: "Вместе мы сможем сказать решительное "нет!" экстремизму и терроризму"

В общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, должны принять участие все неравнодушные люди, считает Александр Штоков, региональный координатор "Корпуса общественных наблюдателей" Самарской области.

"Я как житель Самарской области с активной гражданской позицией считаю, что стабильность в регионе, а значит, и его процветание в большой степени зависят от самих жителей. Вместе мы сможем сказать решительное "нет!" экстремизму и терроризму. И трагедия в Питере в очередной раз показала способность народа России объединяться в трудные моменты. Я считаю, что в акции "Вместе против террора" должны принять участие все неравнодушные люди. Независимо от возраста, национальности или политических пристрастий. Никаких разногласий не может быть в этот непростой момент", - заявил Штоков.