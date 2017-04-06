Александр Штоков: "Вместе мы сможем сказать решительное "нет!" экстремизму и терроризму"

В общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, должны принять участие все неравнодушные люди, считает Александр Штоков, региональный координатор "Корпуса общественных наблюдателей" Самарской области.
"Я как житель Самарской области с активной гражданской позицией считаю, что стабильность в регионе, а значит, и его процветание в большой степени зависят от самих жителей. Вместе мы сможем сказать решительное "нет!" экстремизму и терроризму. И трагедия в Питере в очередной раз показала способность народа России объединяться в трудные моменты. Я считаю, что в акции "Вместе против террора" должны принять участие все неравнодушные люди. Независимо от возраста, национальности или политических пристрастий. Никаких разногласий не может быть в этот непростой момент", - заявил Штоков.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!