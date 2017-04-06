Почти 70% самарцев против установки памятного знака чехословацким легионерам

Почти 70% опрошенных жителей Самары высказались против установки памятного знака чехословацким легионерам.

Информация об этом прозвучала 5 апреля на пресс-конференции "Проблемы установки памятного знака чехословацким легионерам в Самаре" в областном Доме журналистов.

Ссылаясь на соглашение о взаимном содержании военных захоронений, подписанное между Чехией и Россией в мае 1999 г., чешская сторона последние десять лет настаивает на установке в городе памятника легионерам, погибшим при штурме Самары в 1918 г. и похороненным на Всесвятском кладбище.

О масштабах этого проекта — "Легионы-100" — говорит тот факт, что чехи планируют установить около 40 подобных памятников по всей России. В Самаре эта идея встретила не только сторонников, но и противников. В городе прошли пикеты протестующих. Противники этой идеи — историки и краеведы, объединившиеся вокруг самарского отделения общественного движения "Суть времени", — рассказали на пресс- конференции о своих аргументах.

Аргумент первый, юридический — о нем сообщила помощник депутата Губернской думы от КПРФ Светлана Дорохова. Единственным правовым документом по обсуждаемой теме, сказала она, является решение городской комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий от 2007 г. об установке барельефа погибшим легионерам на здании кафе "Три вяза". Это решение тогда же утвердила администрация города.

Как сообщила Светлана Дорохова, нет документов, подтверждающих выделение земли под будущий памятник. Воинских захоронений легионеров, в связи с уничтожением Всесвятского кладбища, тоже нет. Отмечается, что на монументе чехи выбили 117 фамилий, в то время как по имеющимся архивным данным, в Самаре было похоронено всего 25 легионеров.

Другой аргумент — исторический. Его озвучил профессор, директор Поволжского филиала Института российской истории РАН Юрий Аншаков.

"Колчаковский генерал-лейтенант Сахаров в свое время выпустил книгу о чешских легионерах, эпиграфом к которой поставил слова из Библии: "Имя его — Легион, потому что много бесов вселилось в него". Эти слова характеризуют деятельность чешских легионеров. Они приняли самое непосредственное участие в терроре в Самаре. Отличались не только жестокостью, но и грабежами, мародерством. Еще в 1920 году газета "Русское слово" сообщала о том, что из России чехословаки вывезли ценности на сотни миллионов золотых рублей", - подчеркнул он.

Третий аргумент связан с отношением самарцев к этой идее. Как сообщили участники пресс-конференции, согласно опросам, 68% горожан были против установки памятника в Самаре, еще 20% допускают его установку на кладбище и лишь 10% поддерживают идею появления монумента на ул. Красноармейской.

Окончательное решение по поводу установки памятника должна принять администрация Самары.