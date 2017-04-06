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Музеи и выставки Культура

В Областной научной библиотеке открылась новая выставочная площадка

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась новая выставочная площадка – в фойе на втором этаже, передает корреспондент Волга Ньюс.

Первая выставка была посвящена легендам, мифам и природе Жигулей. В центре выставочного пространства — фигура Хозяйки Жигулевских гор, созданная Татьяной Малушкиной. Пройдя по кругу, можно встретить других героев жигулевских мифов, сделанных из папье-маше, технического льна и других материалов куратором проекта Оксаной Лебедевой.

Вот Старец, мифологический житель самарских пещер. Двухметровый Йети, он же Снежный человек, которого любители всего необычного ищут в Жигулях последние лет 80 и никак не могут найти. Человек-филин, который по преданиям чувашей живет в здешних пещерах — они зовут его "уйбеде-тюале". Вот Рыбак, едва не вытянувший Русалку из воды на свою удочку. А вот скорее не мифологический, а исторический персонаж. Зажиточный крестьянин, сидящий на сундуке, рядом — хозяйка дома в богатых нарядах. Еще один персонаж — похожий на булгаковского Бегемота мистический черный Кот рядом с необычной прялкой. Этого героя придумала и создала Татьяна Малушкина.

Мистическое начало чувствуется и в Волкодире — зловещем персонаже, с которым, согласно жигулевским легендам, сталкивался в наших краях Степан Разин. Волкодира создали несколько самарских мастеров из дерева, меха и кожи. Детишки, пришедшие на открытие выставки, с удовольствием укрощали зловещее чудище, садясь на нем верхом.

На стеллажах можно увидеть большое разнообразие кукол, передающих этнографические особенности нашего края. Прежде всего, это создания Татьяны Семиколеновой. Куколки, одетые в национальные костюмы — марийские, татарские, мордовские, чувашские, украинские. Куклы, рассказывающие о многовековом укладе жизни волжских крестьян. Тут и сенокосцы, и рыбаки, и кузнецы, и охотник, и лесник.

Самарские мастера представили кукольные традиции нашего края во всем их разнообразии. Травницы, чердачные куклы, персонажи, созданные в технике сухого валяния.

Ощущение чего-то необычного, таинственного и праздничного идет от картин Вадима Сушко, представленных на выставке. Большей частью, это произведения, созданные в его любимой Винновке. Особое впечатление — от картины "Винновская увертюра". Храм с высоты птичьего полета, волжский разлив, высокое небо в тучах, летящие птицы, грозовые всполохи и косые линии дождя. Глядя на картину, кажется, действительно слышишь музыку — возвышенную и торжественную.

Еще один взгляд на Жигули — черно-белая графика Марии Пешковой. Она передала свое видение местных легенд. "Мираж. Мирный город", "Шишига. Огнем прикидывается", "Прогулка Хозяйки Жигулевских гор" — эти и другие работы сопровождаются отрывками из легенд, собранных в позапрошлом веке фольклористом Садовниковым.

С выставкой в Самарской областной универсальной научной библиотеке можно познакомиться до 6 августа.

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