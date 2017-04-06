Россельхозбанк на 86% увеличил кредитование предприятий животноводства

За время своей деятельности Россельхозбанк поддержал реализацию 3 636 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов животноводства с общим объемом финансирования порядка 400 млрд рублей. Об этом заявил Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Дмитрий Патрушев по итогам участия в рабочей встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с ведущими животноводческими предприятиями Тамбовской области.
Порядка 3 000 объектов при участии банка уже введены в эксплуатацию и успешно работают, что позволило увеличить производство российского молока, говядины, свинины и мяса птицы на сотни тысяч тонн.
"У нашей страны существенный потенциал в животноводстве — мы уже практически заместили импорт свинины и птицы и сейчас активно выходим на внешние рынки, где у потребителей, прежде всего в азиатском регионе, есть большой спрос на качественную и экологически чистую мясную продукцию из России. Но для того чтобы полностью закрыть внутренние потребности по другим видам мяса, а также войти в число мировых лидеров на экспортных рынках, нам необходимо наращивать объемы производства. Участвуя в решении этих задач, Россельхозбанк постоянно увеличивает объемы финансирования отрасли. Так, с начала текущего года мы уже выдали предприятиям животноводства 33 млрд рублей, что на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отметил Дмитрий Патрушев.
В 2016 году Россельхозбанк на 9% увеличил объем кредитования животноводства, включая смешанные направления, и оказал поддержку заемщикам на сумму 109 млрд рублей. Кредитный портфель банка в этом сегменте в настоящее время составляет 357 млрд рублей.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.