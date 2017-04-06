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Муниципалитеты Власть и политика

Контрольно-счетная палата Тольятти выявила в 2016 году нарушения на 2,6 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дума Тольятти утвердила отчет Контрольно-счетной палаты (КСП) Тольятти за 2016 год. Объем проверенных КСП средств в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий составил в совокупности 16 млрд 813 млн 303,2 тыс. рублей. Кстати, это на 172,6% или на 10 млрд 646 млн 320, 3 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году.

В ходе проверки вскрыты факты нецелевого использования бюджетных средств на 337,6 тыс. рублей, необоснованного предоставления бюджетных средств на 186 млн 915,3 тыс. рублей, неправомерных расходов бюджетных средств в размере 39 млн 200,7 тыс. рублей. Претензии аудиторов были выдвинуты также в связи с недополученными доходами тольяттинской казны в сумме 78 млн 790,7 тыс. рублей, а также по поводу нарушений при ведении бухгалтерского учета на сумму 312 млн 949,9 тыс. рублей. Прочие нарушения зафиксированы в объеме 2 млрд 12 млн 493,3 тыс. рублей.

План работы КСП в 2016 году по экспертно-аналитическим и контрольным мероприятиям выполнен на 100%. Проведено 16 мероприятий на 28 объектах контроля, подготовлены 20 экспертных заключений по вопросам бюджета, 86 — на проекты муниципальных правовых актов, 9 — на вновь утвержденные муниципальные программы и 12 заключений на проекты муниципальных программ. Осуществлялся также аудит эффективности закупок на 12 объектах контроля. Фронт работы для палаты на две трети определялся поручениями Думы г. о. Тольятти; 4 проверки были проведены по обращению прокуратуры Тольятти.

Важная деталь: согласно информации, представленной мэрией и объектами контроля, большая часть предложений контрольно-счетной палаты по устранению выявленных нарушений и недостатков учтены и приняты в работу. Речь идет о сумме 2 млрд 530 млн. 56,2 тыс. рублей. Это 96,2% от установленных в 2016 году нарушений. В результате устранения выявленных контрольно-счетной палатой в 2016 году нарушений в бюджет Тольятти поступило 1 млн 317,2 тыс.рублей.

Анализ показателей деятельности КСП за 2015 и 2016 годы показывает: рост объема проверенных средств в 2016 году произошел за счет проверок имущества муниципальной казны, доходов от размещения наружной рекламы, муниципального долга г. о. Тольятти, муниципальных предприятий. Минувший год характеризовался также увеличением на 30,0% проверок в структурных подразделениях мэрии. Аудиторы КСП изучали документацию в департаментах социального обеспечения, городского хозяйства, финансов, культуры, образования, по управлению муниципальным имуществом, в управлениях физкультуры и спорта, административной практики и муниципального земельного контроля, потребительского рынка, в отделе организации муниципальных торгов.

Из документов КСП следует, что рост объема по строке "прочие нарушения" произошел в сравнении с 2015 годом в 1,8 раза за счет нарушений в сфере использования недвижимого имущества муниципальной казны. Такой же скачок — в 1,8 раза — выявлен и по части нецелевого использования бюджетных средств. Эти нарушения обнаружились при проверках использования субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям и иных субсидий, предоставленных на проведение праздничных мероприятий. В 3,3 раза, в сравнении с 2015 годом, вырос и показатель по выявлению недополученных доходов бюджета Тольятти (от использования земельных участков, от размещения наружной рекламы, от финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий).

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