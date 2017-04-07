В самарском "Медгарде" состоялся день открытых дверей родильного дома

Будущих мам и пап встречали с хлебом-солью, горячим чаем и вкусными печеньями, которые, как нам кажется, пришлись к месту с такой-то невесенней погодой. Не исключаем, что в будущем придутся к дому и шутливые подарки "Медгарда" — беруши с нанесенным на них бессмертным заветом Карлсона "Спокойствие, только спокойствие!" Нам кажется, его должны взять на вооружение все молодые родители.

Теорию и практику действия программы "Роды" от первой схватки до выписки с долгожданным кулечком по традиции представили заведующая отделением акушерства и гинекологии, врач высшей категории, к. м. н. Альбина Анисимова и заведующий отделением анестезиологии и реанимации Михаил Филатов.

Сермяжная правда всех выступлений: вся мощь и многопрофильность "Медгарда" не только на страже семейного здоровья, но и наилучшим образом способствует счастливой метаморфозе мамы — из будущей в настоящую, а папы — из отважного в заботливого.

Все участницы мероприятия получили очень приятную скидку на очень приятную медицинскую программу "Роды в "Медгарде".

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