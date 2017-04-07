В самарском "Медгарде" состоялся день открытых дверей родильного дома

Будущих мам и пап встречали с хлебом-солью, горячим чаем и вкусными печеньями, которые, как нам кажется, пришлись к месту с такой-то невесенней погодой. Не исключаем, что в будущем придутся к дому и шутливые подарки "Медгарда" — беруши с нанесенным на них бессмертным заветом Карлсона "Спокойствие, только спокойствие!" Нам кажется, его должны взять на вооружение все молодые родители.
Теорию и практику действия программы "Роды" от первой схватки до выписки с долгожданным кулечком по традиции представили заведующая отделением акушерства и гинекологии, врач высшей категории, к. м. н. Альбина Анисимова и заведующий отделением анестезиологии и реанимации Михаил Филатов.
Сермяжная правда всех выступлений: вся мощь и многопрофильность "Медгарда" не только на страже семейного здоровья, но и наилучшим образом способствует счастливой метаморфозе мамы — из будущей в настоящую, а папы — из отважного в заботливого.
Все участницы мероприятия получили очень приятную скидку на очень приятную медицинскую программу "Роды в "Медгарде".
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Родильный дом лечебно-диагностического комплекса "Медгард" принял первые роды в феврале 2007 года, 10 лет назад. С тех пор в его стенах увидели свет 5 220 малышей (2714 девочек и 2506 мальчиков).
Роддом является высокотехнологичным подразделением многопрофильной клиники. В индивидуальных родовых залах установлены финские мультифункциональные родовые кровати, позволяющие рожать в любой удобной позиции, а отделение реанимации новорожденных оснащено четырьмя инкубаторами для проведения экстренных процедур, наблюдения текущего состояния, создания комфортной среды и поддержания жизнедеятельности ребенка. Имеется операционная, где выполняется оперативное родоразрешение.
Оснащенность роддома и высокий профессионализм акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов и среднего медперсонала позволяют принимать рожениц почти с любой патологией и блестяще справляться в ситуациях, требующих немедленного реагирования, например, при отслойке плаценты. Неоднократны случаи успешного выхаживания недоношенных детей с массой тела от 500 г.
Новорожденного и его маму ждут уютные комнаты со всеми удобствами. Здесь можно находиться вместе с малышом, а можно время от времени передавать его на попечение медсестер. Здесь будут наблюдать врачи, сделают все необходимые обследования, будут 5 раз в день кормить восстанавливающей силы едой, предоставят все необходимое, а гости и родственники могут навещать маму и малыша в любое время.
И по окончании программы "Медгард" своих не бросает, предлагая молодым родителям детские медицинские абонементы "Кроха", в которых собрано все необходимое: от лабораторных и инструментальных исследований и патронажа персонального педиатра до вакцинации и консультаций детских врачей разных специальностей.
http://www.medguard.ru/index_sam.html