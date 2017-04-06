Часть "Дома Сурошникова" можно приобрести почти за 10 млн рублей

Министерство имущественных отношений Самарской области опубликовало приказ о продаже нежилого помещения, являющегося объектом культурного наследия "Дом Сурошникова" (ул. Фрунзе, 87-89).
Предмет продажи расположен на первом этаже здания, вход в помещение - со стороны улицы Фрунзе, общая площадь - 271,8 кв. метров.
Начальная цена - 9,9 млн рублей.
Согласно конкурсным документам, в отношении объекта продажи установлено обременение по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия. Неотъемлемой частью приказа являются охранное обязательство и паспорт объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения.
Согласно паспорту ОКН, здание построено в 1910 году. Охранное обязательство запрещает возводить на территории памятника объекты капитального строительства и увеличивать его объемно-пространственные характеристики.
Собственник обязан осуществлять расходы по поддержанию объекта в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. На объекте не допускается размещение наружной рекламы.
Последние комментарии
Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?
Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?
Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.
Ну вот реальная организация и реальная подвижка.
Некое ООО СО "Федерал" и на 25% СТРАННОВАТО((