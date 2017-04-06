Часть "Дома Сурошникова" можно приобрести почти за 10 млн рублей

Министерство имущественных отношений Самарской области опубликовало приказ о продаже нежилого помещения, являющегося объектом культурного наследия "Дом Сурошникова" (ул. Фрунзе, 87-89).

Предмет продажи расположен на первом этаже здания, вход в помещение - со стороны улицы Фрунзе, общая площадь - 271,8 кв. метров.

Начальная цена - 9,9 млн рублей.

Согласно конкурсным документам, в отношении объекта продажи установлено обременение по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия. Неотъемлемой частью приказа являются охранное обязательство и паспорт объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Согласно паспорту ОКН, здание построено в 1910 году. Охранное обязательство запрещает возводить на территории памятника объекты капитального строительства и увеличивать его объемно-пространственные характеристики.

Собственник обязан осуществлять расходы по поддержанию объекта в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. На объекте не допускается размещение наружной рекламы.