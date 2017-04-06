Максим Гнатюк: "Сегодня мы должны показать свое единение всему миру"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.
"Терроризм - это крайнее проявление экстремизма. Трагедия в Северной столице еще раз показала, насколько опасно недооценивать эту угрозу, - заявил руководитель Самарского реготделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Максим Гнатюк. - Сегодня мы должны сплотиться, показать свое единение всему миру. С кем бы из своих знакомых я ни разговаривал накануне, - и простые студенты, и лидеры молодежного парламента - все собираются 8 апреля прийти на площадь Куйбышева, чтобы сказать террору "нет!" Молодежи не по пути с экстремизмом. Мы готовы делить ответственность с государством, и экстремизм у нас не пройдет".
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!