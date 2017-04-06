Максим Гнатюк: "Сегодня мы должны показать свое единение всему миру"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.

"Терроризм - это крайнее проявление экстремизма. Трагедия в Северной столице еще раз показала, насколько опасно недооценивать эту угрозу, - заявил руководитель Самарского реготделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Максим Гнатюк. - Сегодня мы должны сплотиться, показать свое единение всему миру. С кем бы из своих знакомых я ни разговаривал накануне, - и простые студенты, и лидеры молодежного парламента - все собираются 8 апреля прийти на площадь Куйбышева, чтобы сказать террору "нет!" Молодежи не по пути с экстремизмом. Мы готовы делить ответственность с государством, и экстремизм у нас не пройдет".



