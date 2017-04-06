В Сызрани стартовала акция "Нет незаконной рекламе"

В среду, 5 апреля, сотрудники организаций и предприятий Сызрани отправились на очистку города от незаконной рекламы: объявлений и листовок.
Возглавили акцию под названием "Нет незаконной рекламе" представителями административно-технической инспекции комитета ЖКХ, общественных советов Центрального района и района Промышленного рынка.
В первой акции участвовали сотрудники ОАО "ГрузАвто", МУП "ЖЭС", МУП "Экопром", ООО УК "Центр", МУП "ГУК", Ростелекома, МКУ "СЭЗиС", МУП "КБУ".
"Мы хотим показать тем жителям, которые равнодушно относятся к незаконной расклейке объявлений, что чистый город без хаотичной рекламы выглядит гораздо красивее. Благодарим все организации, которые поддержали нас в первый выход", - заметила начальник административно-технической инспекции Елена Зайцева.
Чаще всего расклейкой незаконной рекламы занимаются владельцы ломбардов, офисов быстрых займов или сомнительных "целительных" организаций. Незаконные рекламные объявления расклеивают и так называемые "гастролеры" - заезжие предприниматели с краткосрочными планами.
5 апреля участники акции обошли улицы Центрального района. На следующей неделе акция пройдет в Военном городке.
К участию могут присоединиться все желающие. Акция приурочена к традиционному месячнику по благоустройству, она продлится до 30 апреля.
Последние комментарии
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(
Теперь неплохо- бы было как можно быстрее подключить дома к отоплению. Не май месяц.