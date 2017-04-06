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ЖКХ и благоустройство Общество

В Сызрани стартовала акция "Нет незаконной рекламе"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 апреля, сотрудники организаций и предприятий Сызрани отправились на очистку города от незаконной рекламы: объявлений и листовок.

Возглавили акцию под названием "Нет незаконной рекламе" представителями административно-технической инспекции комитета ЖКХ, общественных советов Центрального района и района Промышленного рынка.

В первой акции участвовали сотрудники ОАО "ГрузАвто", МУП "ЖЭС", МУП "Экопром", ООО УК "Центр", МУП "ГУК", Ростелекома, МКУ "СЭЗиС", МУП "КБУ".

"Мы хотим показать тем жителям, которые равнодушно относятся к незаконной расклейке объявлений, что чистый город без хаотичной рекламы выглядит гораздо красивее. Благодарим все организации, которые поддержали нас в первый выход", - заметила начальник административно-технической инспекции Елена Зайцева.

Чаще всего расклейкой незаконной рекламы занимаются владельцы ломбардов, офисов быстрых займов или сомнительных "целительных" организаций. Незаконные рекламные объявления расклеивают и так называемые "гастролеры" - заезжие предприниматели с краткосрочными планами.

5 апреля участники акции обошли улицы Центрального района. На следующей неделе акция пройдет в Военном городке.

К участию могут присоединиться все желающие. Акция приурочена к традиционному месячнику по благоустройству, она продлится до 30 апреля.

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