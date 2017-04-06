Жителя Жигулевска задержали по подозрению в растлении ребенка

В Жигулевске задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в растлении ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В выходной день инспектор ДПС Андрей Викулов на личном автомобиле ехал по ул. Репина и заметил, что ему машет руками знакомый. Около мужчины стояла заплаканная девочка лет восьми. Знакомый пояснил, что она подбежала к нему несколько минут назад и рассказала, что у одного из домов какой-то мужчина демонстрировал свой половой орган.

Полицейский и его приятель задержали подозреваемого и вызвали наряд ДПС. Во время разбирательства выяснилось, что подозреваемый - 41-летний рабочий завода, расположенного неподалеку от места преступления Алексей Л. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали.

Сейчас по заявлению родителей девочки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Если вы опознали в задержанном своего обидчика, обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 8 (84862) 2-23-90 (ДЧ ОМВД России по Жигулевску) или 020 (102 с мобильного).