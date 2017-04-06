Приставы забрали ребенка у нетрезвой жительницы Сызрани

В Сызрани судебные приставы забрали шестилетнего ребенка у женщины, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Ранее суд решил, что местная жительница С. должна передать своего малолетнего сына в управление семьи, опеки и попечительства администрации города.
Пришедшие исполнить решение суда приставы не нашли женщину и ребенка по месту их прописки. Соседи рассказали им, что С. фактически проживает в Октябрьске. Но и по этому адресу найти ее и мальчика не удалось.
Позже приставы узнали, что С. может находиться в Сызрани, но по другому адресу. В результате местонахождение женщины все же установили.
Когда пришли сотрудники ФССП, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Ребенка передали представителю управления семьи, опеки и попечительства.
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!