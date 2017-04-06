Самарца подозревают в растлении двух подростков

В среду, 5 апреля, в Железнодорожном районе Самары было возбуждено уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.
По версии предварительного следствия, 46-летний безработный Сергей Р. в своей квартире на ул. Волгина с марта 2016 г. неоднократно без оказания морального и физического насилия склонял соседа-подростка и его приятеля к сексуальным играм.
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Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?