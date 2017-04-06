В Самаре парня подозревают в посредничестве в передаче взятки сотруднику военкомата

В среду, 5 апреля, было возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего безработного Николая Сетяева, которого подозревают в предложении посредничества в даче взятки сотруднику облвоенкомата.

Парня задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при получении 170 тыс. руб. от двух 22-летних граждан, желавших получить военные билеты без прохождения срочной службы. Подозреваемому грозит штраф до 3 млн рублей.