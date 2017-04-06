В Самаре парня подозревают в посредничестве в передаче взятки сотруднику военкомата

В среду, 5 апреля, было возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего безработного Николая Сетяева, которого подозревают в предложении посредничества в даче взятки сотруднику облвоенкомата.
Парня задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при получении 170 тыс. руб. от двух 22-летних граждан, желавших получить военные билеты без прохождения срочной службы.
Подозреваемому грозит штраф до 3 млн рублей.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?