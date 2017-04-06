Гастарбайтера задержали за попытку украсть продукты в самарском магазине

5 апреля в Советском районе Самары полиция возбудила уголовное дело по факту попытки грабежа в магазине "Пятерочка".

По версии предварительного следствия, в конце марта 25-летний гражданин Азербайджана, применив физическое насилие к сотруднику торговой точки, расположенной на ул. Аэродромной, 113, пытался открыто похитить продукты питания.

По данным правоохранителей, подозреваемый не работает и имеет вид на жительство в РФ до 2020 года.