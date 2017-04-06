Гастарбайтера задержали за попытку украсть продукты в самарском магазине

5 апреля в Советском районе Самары полиция возбудила уголовное дело по факту попытки грабежа в магазине "Пятерочка".
По версии предварительного следствия, в конце марта 25-летний гражданин Азербайджана, применив физическое насилие к сотруднику торговой точки, расположенной на ул. Аэродромной, 113, пытался открыто похитить продукты питания.
По данным правоохранителей, подозреваемый не работает и имеет вид на жительство в РФ до 2020 года.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?