Тяжмаш выиграл тендер на поставку оборудования для первой АЭС в Бангладеш

АО "Тяжмаш" признано победителем тендера на поставку оборудования для АЭС "Руппур" в Народной Республике Бангладеш, сообщил сайт компании.

Тяжмаш выиграл тендер на поставку оборудования для первой АЭС в Багладеш

АЭС "Руппур" - первое предприятие атомной энергетики в республике. По данному контракту сызранский завод должен изготовить для новой станции устройства локализации расплава (УЛР) активной зоны реактора. Впервые подобное оборудование завод поставил в 2014 г. на Тяньваньскую АЭС в Китае.

Запланированные сроки изготовления первой партии продукции - октябрь 2017 года.

Делегация из Бангладеш по вопросам сотрудничества в рамках проекта АЭС "Руппур" посетила сызранское предприятие 31 марта. В ее состав вошли представители комиссии по атомной энергии Республики Бангладеш, министерства науки и техники Бангладеш, главный инженер строящейся станции, прочие специалисты.