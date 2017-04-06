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Олимпийские Спорт

Тольяттинские гандболистки КСДЮСШОР "Олимп" выиграли первенство России

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти завершились финальные соревнования первенства России по гандболу среди девушек 2000 года рождения. В соревнованиях участвовали 12 команд. Первое место заняла сборная Самарской области, составленная из игроков тольяттинской КСДЮСШОР "Олимп".

В рамках первенства команда Самарской области (тренер - Ольга Хомутова) провела десять матчей и не потерпела ни одного поражения. Таким образом, гандболистки "Олимпа" завоевали золотые медали первенства России в пятый раз подряд. Ранее всего одна команда в истории первенств страны среди девушек добивалась максимально возможного успеха - выиграла пять высших комплектов наград. Девять лет назад это сделали тольяттинские гандболистки 1991 года рождения, в числе которых выступала нынешняя олимпийская чемпионка Екатерина Ильина.

Серебро завоевала команда "ЦСП по гандболу города Волгоград", бронза у спортсменок Ростовской  области, сообщает министерство спорта Самарской области.

Состав команды Самарской области: Алина Тищенко, Анастасия Гончарук, Полина Масалова, Елена Михайличенко, Оксана Устимчук, Анастасия Фингарет, Валерия Кирдяшева, Марина Никишина, Татьяна Уткина, Лидия Семерникова, Алина Никитина, Валентина Томилина, София Гогия, Алена Саушкина, Василиса Аринина, Ксения Чинахова.

 

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Последние комментарии

Антон Овчинников 04 декабря 2014 11:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 12:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 21:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

Женя К 25 апреля 2014 11:51 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.

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