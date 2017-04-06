Тольяттинские гандболистки КСДЮСШОР "Олимп" выиграли первенство России

В Тольятти завершились финальные соревнования первенства России по гандболу среди девушек 2000 года рождения. В соревнованиях участвовали 12 команд. Первое место заняла сборная Самарской области, составленная из игроков тольяттинской КСДЮСШОР "Олимп".

В рамках первенства команда Самарской области (тренер - Ольга Хомутова) провела десять матчей и не потерпела ни одного поражения. Таким образом, гандболистки "Олимпа" завоевали золотые медали первенства России в пятый раз подряд. Ранее всего одна команда в истории первенств страны среди девушек добивалась максимально возможного успеха - выиграла пять высших комплектов наград. Девять лет назад это сделали тольяттинские гандболистки 1991 года рождения, в числе которых выступала нынешняя олимпийская чемпионка Екатерина Ильина.

Серебро завоевала команда "ЦСП по гандболу города Волгоград", бронза у спортсменок Ростовской области, сообщает министерство спорта Самарской области.