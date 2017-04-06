Тольяттинские гандболистки КСДЮСШОР "Олимп" выиграли первенство России

В Тольятти завершились финальные соревнования первенства России по гандболу среди девушек 2000 года рождения. В соревнованиях участвовали 12 команд. Первое место заняла сборная Самарской области, составленная из игроков тольяттинской КСДЮСШОР "Олимп".
В рамках первенства команда Самарской области (тренер - Ольга Хомутова) провела десять матчей и не потерпела ни одного поражения. Таким образом, гандболистки "Олимпа" завоевали золотые медали первенства России в пятый раз подряд. Ранее всего одна команда в истории первенств страны среди девушек добивалась максимально возможного успеха - выиграла пять высших комплектов наград. Девять лет назад это сделали тольяттинские гандболистки 1991 года рождения, в числе которых выступала нынешняя олимпийская чемпионка Екатерина Ильина.
Серебро завоевала команда "ЦСП по гандболу города Волгоград", бронза у спортсменок Ростовской области, сообщает министерство спорта Самарской области.
Состав команды Самарской области: Алина Тищенко, Анастасия Гончарук, Полина Масалова, Елена Михайличенко, Оксана Устимчук, Анастасия Фингарет, Валерия Кирдяшева, Марина Никишина, Татьяна Уткина, Лидия Семерникова, Алина Никитина, Валентина Томилина, София Гогия, Алена Саушкина, Василиса Аринина, Ксения Чинахова.