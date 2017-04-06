Екатерина Кузьмичева: "Наши дети и внуки должны жить в стабильном государстве"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.

"8 апреля я пойду на митинг, потому что мы не можем, не имеем права игнорировать любые проявления протестов, тем более экстремистские. Отдельные лица ведут подрывную работу в отношении наших городов, власти, страны в целом. Пытаются дестабилизировать обстановку в регионе. Навязать молодежи радикальные настроения. Это опасно! Крикуны потеряли всякое чувство меры. Это недопустимо. Я пойду на митинг против хаоса, конфликтов и беспредела. Наши дети и внуки должны жить в стабильном государстве", - заявила первый заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева.