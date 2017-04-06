Екатерина Кузьмичева: "Наши дети и внуки должны жить в стабильном государстве"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.
"8 апреля я пойду на митинг, потому что мы не можем, не имеем права игнорировать любые проявления протестов, тем более экстремистские. Отдельные лица ведут подрывную работу в отношении наших городов, власти, страны в целом. Пытаются дестабилизировать обстановку в регионе. Навязать молодежи радикальные настроения. Это опасно! Крикуны потеряли всякое чувство меры. Это недопустимо. Я пойду на митинг против хаоса, конфликтов и беспредела. Наши дети и внуки должны жить в стабильном государстве", - заявила первый заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!