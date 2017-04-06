Разработана транспортная схема на время ремонта Южного моста

В среду, 5 апреля, на совещании под председательством главы Самары Олега Фурсова обсудили вопрос организации движения в период комплексного ремонта Южного моста и путепровода "Аврора".

Напомним, до 1 ноября планируется провести ремонт несущих конструкций сооружений, проезжей части, тротуаров, мостового полотна и пролетных строений.

Сейчас проводятся подготовительные работы. К основному объему планируется приступить с середины следующей недели. В связи с этим будет введено частичное ограничение движения.

Для легковых автомобилей будет открыто по одной полосе для движения в город и в обратном направлении. Грузоподъемность путепровода "Аврора" будет ограничена до 3,5 т, поэтому пропуск грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов будет запрещен.

По этой причине прорабатывается схема временного движения общественного транспорта. Планируется, что подвоз пассажиров из Куйбышевского района будет осуществляться до путепровода "Аврора" действующими маршрутами общественного транспорта с высадкой около завода "Мягкая кровля" в поселке Толевый. Далее будет организован пешеходный маршрут до улицы Промышленности, где горожане смогут продолжить свою поездку по уже купленному билету до автостанции "Аврора" или Центрального автовокзала.

Кроме того, будет организовано движение трех дополнительных поездов, следующих в направлении Новокуйбышевска и четырех - в направлении Самары. Также рассматривается возможность доставки пассажиров от Сухой Самарки до Речного вокзала по воде.

Дачные маршруты, традиционно отправлявшиеся со станции "Аврора", будут перенесены на Хлебную площадь. По той же схеме будет организовано движение рейсов, осуществляющих перевозки к городским кладбищам и обратно в дни религиозных праздников и в День Победы.

"Мы понимаем, что эти работы принесут самарцам определенные неудобства. Поэтому совместными усилиями всех организаций и ведомств транспортной отрасли необходимо организовать движение так, чтобы свести к минимуму все возможные трудности, - подчеркнул Олег Фурсов. - Мост не ремонтировался с момента постройки, и всем нам нужно потерпеть, чтобы, наконец-то, его привели в порядок".

Кроме того, глава города поручил подрядчику особое внимание уделить охране и безопасности ремонтируемых объектов.