Специалисты ОАО "Предприятие тепловых сетей" проведут температурные испытания сетей теплоснабжения от Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной (ЦОК).

ПТС отключит самарцам горячую воду в связи с испытаниями сетей

В связи с этим временно будет приостановлено горячее водоснабжение для следующих потребителей:

с 10 по 11 апреля на сетях Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ в пределах пр. Карла Маркса, Ракитовского шоссе, Мелекесской улицы, Зубчаниновского шоссе, улиц Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоры, Алма-Атинской;

с 12 по 13 апреля на сетях Центральной отопительной котельной в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной, Московского шоссе.

Испытания, традиционно проводимые в конце отопительного сезона, позволяют определить участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередном ремонте. Их проведение предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей.

В дни проведения испытаний температура теплоносителя на магистральных сетях будет превышать 100 градусов Цельсия, а на внутридомовых системах отопления достигнет расчетных 90 градусов Цельсия.

Сотрудники ПТС просят не приближаться к зонам парения и выхода на поверхность горячей воды и не оставлять транспортные средства в непосредственной близости от тепловых камер и наружных теплотрасс.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

ОАО "ПТС" приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и напоминает об обязательных правилах безопасности, которые необходимо соблюдать вблизи опасных производственных объектов (тепловых сетей):

Правило №1. Если вы увидели парение или выход горячей воды из-под асфальта или земли, в первую очередь отойдите от места повреждения на безопасное расстояние.

Правило №2. Сообщите о повреждении в диспетчерскую службу ОАО "ПТС" на сайт www.63teplo.ru или по телефону (846) 279-65-00.

Правило №3. Предупредите об опасности других граждан, находящихся поблизости от места повреждения.

Следующим этапом диагностики тепловых сетей Самары станут гидравлические испытания, которые специалисты ОАО "ПТС" планируют провести в апреле–мае 2017 года.