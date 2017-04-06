ПТС отключит самарцам горячую воду в связи с испытаниями сетей

Специалисты ОАО "Предприятие тепловых сетей" проведут температурные испытания сетей теплоснабжения от Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной (ЦОК).
В связи с этим временно будет приостановлено горячее водоснабжение для следующих потребителей:
- с 10 по 11 апреля на сетях Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ в пределах пр. Карла Маркса, Ракитовского шоссе, Мелекесской улицы, Зубчаниновского шоссе, улиц Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоры, Алма-Атинской;
- с 12 по 13 апреля на сетях Центральной отопительной котельной в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной, Московского шоссе.
Испытания, традиционно проводимые в конце отопительного сезона, позволяют определить участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередном ремонте. Их проведение предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей.
В дни проведения испытаний температура теплоносителя на магистральных сетях будет превышать 100 градусов Цельсия, а на внутридомовых системах отопления достигнет расчетных 90 градусов Цельсия.
Сотрудники ПТС просят не приближаться к зонам парения и выхода на поверхность горячей воды и не оставлять транспортные средства в непосредственной близости от тепловых камер и наружных теплотрасс.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.
ОАО "ПТС" приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и напоминает об обязательных правилах безопасности, которые необходимо соблюдать вблизи опасных производственных объектов (тепловых сетей):
- Правило №1. Если вы увидели парение или выход горячей воды из-под асфальта или земли, в первую очередь отойдите от места повреждения на безопасное расстояние.
- Правило №2. Сообщите о повреждении в диспетчерскую службу ОАО "ПТС" на сайт www.63teplo.ru или по телефону (846) 279-65-00.
- Правило №3. Предупредите об опасности других граждан, находящихся поблизости от места повреждения.
Следующим этапом диагностики тепловых сетей Самары станут гидравлические испытания, которые специалисты ОАО "ПТС" планируют провести в апреле–мае 2017 года.
Последние комментарии
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(
Теперь неплохо- бы было как можно быстрее подключить дома к отоплению. Не май месяц.