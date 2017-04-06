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ЖКХ и благоустройство Общество

ПТС отключит самарцам горячую воду в связи с испытаниями сетей

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ОАО "Предприятие тепловых сетей" проведут температурные испытания сетей теплоснабжения от Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной (ЦОК).

ПТС отключит самарцам горячую воду в связи с испытаниями сетей ПТС отключит самарцам горячую воду в связи с испытаниями сетей
Фото: Игорь Казановский

В связи с этим временно будет приостановлено горячее водоснабжение для следующих потребителей:

  • с 10 по 11 апреля на сетях Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ в пределах пр. Карла Маркса, Ракитовского шоссе, Мелекесской улицы, Зубчаниновского шоссе, улиц Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоры, Алма-Атинской;
  • с 12 по 13 апреля на сетях Центральной отопительной котельной в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной, Московского шоссе.

Испытания, традиционно проводимые в конце отопительного сезона, позволяют определить участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередном ремонте. Их проведение предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей.

В дни проведения испытаний температура теплоносителя на магистральных сетях будет превышать 100 градусов Цельсия, а на внутридомовых системах отопления достигнет расчетных 90 градусов Цельсия.

Сотрудники ПТС просят не приближаться к зонам парения и выхода на поверхность горячей воды и не оставлять транспортные средства в непосредственной близости от тепловых камер и наружных теплотрасс.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

ОАО "ПТС" приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и напоминает об обязательных правилах безопасности, которые необходимо соблюдать вблизи опасных производственных объектов (тепловых сетей):

  • Правило №1. Если вы увидели парение или выход горячей воды из-под асфальта или земли, в первую очередь отойдите от места повреждения на безопасное расстояние.
  • Правило №2. Сообщите о повреждении в диспетчерскую службу ОАО "ПТС" на сайт www.63teplo.ru или по телефону (846) 279-65-00.
  • Правило №3. Предупредите об опасности других граждан, находящихся поблизости от места повреждения.

Следующим этапом диагностики тепловых сетей Самары станут гидравлические испытания, которые специалисты ОАО "ПТС" планируют провести в апреле–мае 2017 года.

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Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!

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Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!

Дмитрий Лакоценин 19 февраля 2017 11:10 Прокуратура разберется в причинах коммунальной аварии, оставившей без воды Красноглинский район

Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.

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Где тонко, там и рвется(

Michael Vdovin 15 февраля 2017 10:26 Специалисты ПТС завершили ремонт теплосети на пересечении улиц Николая Панова и Гая в Самаре

Теперь неплохо- бы было как можно быстрее подключить дома к отоплению. Не май месяц.

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